Brand in Spittaler Müllsammelzentrum sorgte für Großeinsatz

In einem Altstoffsammelzentrum im Bezirk Spittal an der Drau geriet ein Sperrmüllcontainer in Brand. Das Feuer beschädigte das Dach und die Elektrik. Verletzte gab es nicht.

In der Nacht auf Sonntag ist in einem Altstoffsammelzentrum im Bezirk Spittal an der Drau ein Brand ausgebrochen. Gegen 2 Uhr fing ein mit Sperrmüll beladener 12-Tonnen-Container, der fast vollständig gefüllt war, aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Im weiteren Verlauf brannte der Container komplett aus.

Dachkonstruktion beschädigt

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden Teile der Dachkonstruktion sowie die darüber liegenden Beleuchtungs- und Elektroinstallationen beschädigt. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den elektrischen Anlagen und der Dachkonstruktion ausfällt, ist momentan noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.