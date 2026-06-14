90 km/h im Ortsgebiet: Kärntner (21) ist seinen Führerschein los

Ein 21-jähriger Motorradfahrer fiel am Samstagabend auf der Zollfeld Straße (L71) durch massive Geschwindigkeitsüberschreitungen auf. Erst ein Bremsmanöver wegen Radfahrerinnen stoppte die Flucht vor der Polizei.

Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen nahmen die Polizisten dem jungen Mann den Probeführerschein noch vor Ort vorläufig ab.

Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen nahmen die Polizisten dem jungen Mann den Probeführerschein noch vor Ort vorläufig ab.

Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 20:50 Uhr ein Motorradlenker im Ortsgebiet von St. Veit an der Glan wegen seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Nachfahrt stellten die Beamten im Ortsgebiet eine Geschwindigkeit von über 90 km/h fest.

Fluchtversuch trotz Blaulicht

Der 21-jährige Lenker ignorierte das eingeschaltete Blaulicht der Polizei und beschleunigte sein Motorrad nach dem Ortsgebiet von St. Donat erneut, wie die LPD Kärnten berichtet. Außerhalb des Ortsgebietes wurde er mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h gemessen. Die gefährliche Fahrt fand schließlich ein abruptes Ende, als der Motorradfahrer wegen zweier Radfahrerinnen auf der Fahrbahn und gleichzeitigem Gegenverkehr stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Probeführerschein weg

Danach hielt er das Motorrad schließlich am rechten Fahrbahnrand an. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen nahmen die Polizisten dem jungen Mann den Probeführerschein noch vor Ort vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt.