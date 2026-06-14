Wetter-Wende in Kärnten: Nach Unwetter-Gefahr sind 30 Grad im Anmarsch

Sommer-Comeback in Kärnten: Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen wieder auf über 30 Grad - allerdings gibt es vereinzelte Gewitter.

Kärnten steuert auf die 30-Grad-Marke zu: Nach einem unbeständigen Start bringt die neue Woche hochsommerliche Hitze und viel Sonne.

Kärnten steuert auf die 30-Grad-Marke zu: Nach einem unbeständigen Start bringt die neue Woche hochsommerliche Hitze und viel Sonne.

Die Woche endet in Kärnten so wie sie begonnen hat: Mit einer leicht erhöhten Gefahr für Unwetter. Eine Kaltfront liegt über den Nordalpen und bringt am Sonntag noch wechselhaftes Wetter. Im Südosten besteht in der energiereichen Luft durch kräftige Gewitter lokale Unwettergefahr. „Im weiteren Verlauf können sich vor allem in der Osthälfte des Landes vom nördlichen Bergland ausgehend einige Schauer und Gewitter aus bilden“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Lokal kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen, wie die UWZ meldet.

Montag als „kältester“ Tag

In der kommenden Woche kommt dann die Wende: Ersten Prognosen zufolge sollen wieder über 30 Grad erreicht werden. Am Montag sorgt schwacher Tiefdruckeinfluss noch einmal für einen leicht unbeständigen Wettercharakter. Bei einem Mix aus Wolken und sonnigen Phasen bilden sich mit Schwerpunkt in den mittleren und östlichen Landesteilen Kärntens ein paar teils gewittrige Schauer. Am größten ist die Schauerneigung voraussichtlich von den Nockbergen über die Saualm bis zur Koralpe. Nach Frühtemperaturen zwischen 11 und 14 Grad liegen die Tageshöchstwerte zwischen 20 und 23 Grad.

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Gewitter im Bergland, aber 30 Grad

Es wird der kühlste Tag der Woche bleiben, denn ab Dienstag wird das Wetter in Kärnten stabiler und wärmer. „Nach einigen Sonnenstunden am Vormittag ziehen im weiteren Verlauf zwar ein paar Wolken und Quellwolken durch, für gewittrige Schauer reicht es aber nur vereinzelt im Bergland“, heißt es seitens der Meteorologen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, am Nachmittag steigt die Temperatur auf angenehm sommerliche 22 bis 26 Grad an. Ein sommerlicher Wochentag steht in Kärnten am Mittwoch bevor. Zwar werden die Quellwolken nach einem überwiegend sonnigen Vormittag nachmittags wieder mehr, Schauer oder Gewitter sollten sich aber nur vereinzelt über den Bergen entwickeln können. Zwischen 10 und 14 Grad hat es in der Früh, 25 bis knapp 30 Grad stehen dann am Nachmittag auf dem Thermometer.

Auch am Donnerstag bis zu 30 Grad

Sonniges und zunehmend heißes Wetter bringt schließlich der Donnerstag in Kärnten. Über den großen Tälern und Becken bleibt es meist trocken, über den Bergen sind nachmittags aber regionale Wärmegewitter nicht ausgeschlossen, bei Höchstwerten um 30 Grad. Somit kann die Woche nach einem wechselhaften Start doch noch mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen aufwarten, die perfektes Badewetter versprechen.