Renntag in Kärnten: Alle Informationen zum diesjährigen IRONMAN

Rund 3.000 Athleten kämpfen heute beim Ironman 2026 gegen die Uhr. Von Straßensperren über Shuttlebusse bis hin zu den besten Fanzonen – wir haben alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst.

Der diesjährige Ironman in Klagenfurt hat am frühen Sonntagmorgen begonnen. Punkt 6.30 Uhr fiel am Metnitzstrand der Startschuss für die Profis, bevor zehn Minuten später das restliche Teilnehmerfeld in den Bewerb startete. Insgesamt stellen sich rund 3.000 Frauen und Männer der extremen sportlichen Herausforderung, die aus 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem abschließenden Marathon über 42,195 Kilometer besteht.

Erste Zieleinläufe um 14 Uhr

Für die Bewältigung der Gesamtdistanz gewährt der Veranstalter ein Zeitfenster von maximal 17 Stunden. Während die ersten Spitzenathleten voraussichtlich zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr im Ziel eintreffen werden, zieht sich das Rennen für die letzten Teilnehmenden bis kurz vor Mitternacht hin. Rund um die Landeshauptstadt und entlang der gesamten Streckenführung herrscht reger Betrieb. Um dem Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wurde für Aktive und Fans ein kostenloser Shuttleverkehr eingerichtet, der am Morgen zwischen 4 Uhr und 7 Uhr im Takt von sieben bis acht Minuten zwischen dem Autobahnparkplatz der A2 und der Haltestelle Minimundus P&R pendelte.

©Ironman Ein Blick auf die Karte zeigt Straßensperren, Parkplätze und Co.

Hier kann man anfeuern

Die Stadt Klagenfurt empfiehlt dem Publikum verschiedene Standorte entlang der Strecke, um die Athletinnen und Athleten bestmöglich anzufeuern. Für die Radstrecke eignen sich dafür besonders das Seepark Wörthersee Resort, Velden – Mischkulnig, der Ribnighügel, Dogi’s Pub Mühlbach Schiefling sowie der Rupertiberg. Wer die Sportler beim Laufen unterstützen möchte, findet im Europapark, am Parkbad, dem Heinzelweg oder an der Schiffsanlegestelle in Krumpendorf gute Plätze. Ebenso bieten die Oats Cheering Zone, die Steinerne Brücke im Bereich Morle Eis, der Lendhafen und der Alte Platz hervorragende Gelegenheiten, das Sportereignis hautnah mitzuerleben.

Straßensperren und parken

Als Parkflächen dienen der Messeparkplatz auf der Autobahn sowie die Wiese gegenüber von Minimundus. Für den öffentlichen Verkehr sind sämtliche Straßen der Rennstrecke komplett gesperrt. Spezielle Regelungen gelten im Autobahnbereich: Die Abfahrt St. Niklas – Faaker See auf der A11 ist aus Richtung Slowenien kommend gesperrt, bleibt aus Villach jedoch offen, während die Auffahrt in Richtung Villach beziehungsweise Slowenien möglich ist. Zudem kann das Strandbad Maiernigg aus Richtung Viktring über die Ferdinand-Wedenig-Straße angefahren werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 08:59 Uhr aktualisiert