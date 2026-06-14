Gewittergefahr im Süden: Wo es in Kärnten heute ungemütlich werden kann

Eine Kaltfront über dem Alpenraum sorgt derzeit für eine zunehmend brisante Wetterlage in Österreich. Besonders betroffen ist der Süden und Südosten des Landes – neben der Steiermark steht auch Kärnten im „Gefahrenbereich“. Während sich westlich und nördlich der Front bereits kühlere Luftmassen durchsetzen, lagert südlich davon weiterhin sehr feuchte und energiereiche Luft. „Durch das Umströmen der Kaltluft im Osten bildet sich zudem eine markante Luftmassengrenze (Dryline). Gleichzeitig herrscht in mittleren Höhen eine ausgeprägte Windscherung, wodurch die Bildung organisierter Gewitter (Superzellen) begünstigt wird“, erklärt Skywarn Austria in den sozialen Medien.

Lage in Kärnten noch unklar

Für Kärnten bleibt die Lage allerdings vorerst unsicherer: „Zwar sind die atmosphärischen Bedingungen grundsätzlich auch dort für kräftige Gewitter geeignet, hochauflösende Wettermodelle simulieren derzeit jedoch überwiegend einzelne Schauer und Gewitter statt organisierter Multi- oder Superzellen“, so Skywarn. Im Laufe des Abends und während der ersten Nachthälfte verlagern sich die Gewitter weiter nach Südosten und können anschließend vor allem in Slowenien, Kroatien und Ungarn für teils schwere Unwetter sorgen. Gefahrenzonen der Farben Gelb und Orange gibt es somit im Osten des Landes, wobei vor allem das Lavanttal betroffen sein könnte laut den Wetterdiagrammen.

Gewitter entstehen „ganz weit im Süden“

Auch „Unwetter Österreich“ erklärt, dass es sich schwer sagen lässt, wo das Wetter schlussendlich eintreten wird: „Wo genau die Zellen entstehen kann, wie immer, nicht genau vorhergesagt werden. Unklar ist auch, wie sich die vorhandene, teils dichte Bewölkung, auf die Lage auswirkt. Es könnte auch sein, dass die Gewitter erst ganz weit im Südosten entstehen, oder sich mehrere schwache, statt kräftige einzelne Zellen bilden. In diesen Fällen wäre die Unwettergefahr geringer.“ Somit lässt sich jetzt schon sagen, dass eine Vorbereitung auf ein mögliches Unwetter durchaus angedacht werden sollte.