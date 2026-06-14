Kärntner Väter wollen Zeit mit Kindern verbringen, stoßen aber auf Barrieren

Der Wunsch von Vätern in Kärnten, sich aktiver in die Betreuung ihrer Kinder einzubringen, nimmt stetig zu. Dennoch schränken gesellschaftliche Gegebenheiten und wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine ausgedehnte Auszeit oft ein. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle AK-Wiedereinstiegsmonitor der Arbeiterkammer, der von L&R Sozialforschung erstellt wurde.

Kärnten im hinteren Drittel

Obwohl das Arbeitsrecht wesentliche Schutzmechanismen und Freistellungen bereithält – angefangen beim Sonderurlaub unmittelbar nach der Entbindung über die Pflegefreistellung bis hin zum Papamonat, der klassischen Väterkarenz sowie der anschließenden Elternteilzeit samt Kündigungs- und Entlassungsschutz –, hinkt die Praxis den rechtlichen Möglichkeiten hinterher. Wenn sich Männer im südlichsten Bundesland für eine Karenz entscheiden, beschränkt sich diese meist auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestausmaß von zwei Monaten. Damit platziert sich Kärnten im bundesweiten Vergleich weiterhin im hinteren Drittel.

54,87 Euro täglich

Ein zentraler Hebel für Veränderungen liegt in den gesetzlichen Anpassungen der jüngeren Vergangenheit. Michaela Eigner-Pichler, Referatsleiterin Beruf, Familie und Gleichstellung in der AK Kärnten, betont den positiven Trend durch finanzielle Anreize wie die Verdoppelung des Familienzeitbonus auf derzeit rund 54,87 Euro täglich während des Papamonats: „In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan, Gesetze wurden angepasst, Bezüge zugunsten der Väter erhöht. In unserer täglichen Beratung zeigt sich, dass dank der Reformen das Interesse der Kärntner am Papamonat oder der Väterkarenz steigt“ Dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zwar greifen, aber noch ein weiter Weg vorzuenthalten ist, unterstreicht auch AK-Präsident Günther Goach: „Die gesetzlichen Reformen der vergangenen Jahre zeigen zwar Wirkung, weil sich immer mehr Väter für Papamonat und Elternkarenz interessieren, dennoch besteht noch deutlicher Aufholbedarf.“

©AK Kärnten/Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach.

Einkommen als „entscheidender Faktor“

Die Entscheidung über die Aufteilung der Betreuungszeit wird maßgeblich durch finanzielle Aspekte gesteuert. Laut Eigner-Pichler ist die Einkommensstruktur innerhalb der Partnerschaft ausschlaggebend: „Das Einkommen ist ein entscheidender Faktor für die Aufteilung der Karenz. Verdient die Frau gleich viel oder mehr als ihr Partner, wird die Karenz öfter geteilt.“ Eine gleichmäßigere Aufteilung bringt laut der Arbeiterkammer langfristige Vorteile für die gesamten Familienstrukturen sowie für die berufliche Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Goach hält dazu fest: „Mehr Väterbeteiligung ermöglicht Männern eine aktivere Rolle in der Kinderbetreuung. Davon profitieren Familien insgesamt. Mütter können einfacher ins Berufsleben zurückkehren, womit sich die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen verringert.“

©AK Kärnten/Helge Bauer Michaela Eigner-Pichler, Referatsleiterin Beruf, Familie und Gleichstellung in der AK Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert