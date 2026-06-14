Alkoholisierte Autofahrerin (65) kollidierte in Wolfsberg mit zwei Fahrzeugen

Bei einem nächtlichen Zusammenstoß dreier Autos auf der B70 in Wolfsberg wurden zwei junge Männer leicht verletzt. Eine weitere beteiligte Lenkerin (65) war alkoholisiert, wie die Polizei berichtet.

Nach dem Unfall im Bereich Priel brachten sich zwei Leichtverletzte selbstständig in die Klinik. Eine Frau war alkoholisiert.

Nach dem Unfall im Bereich Priel brachten sich zwei Leichtverletzte selbstständig in die Klinik. Eine Frau war alkoholisiert.

Am späten Samstagabend war eine 65-jährige Autofahrerin in Richtung Norden unterwegs, als ihr Wagen im Bereich Priel aus noch ungeklärter Ursache mit den Autos von zwei jungen Männern im Alter von 19 und 20 Jahren kollidierte.

Hoher Sachschaden und Alkohol im Spiel

Während die beiden Männer leichte Verletzungen erlitten und im Anschluss eigenständig das LKH Wolfsberg aufsuchten, blieb die Pkw-Lenkerin nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ein bei ihr durchgeführter Alkomatentest fiel jedoch positiv aus. An sämtlichen drei beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Wucht des Zusammenstoßes erheblicher Sachschaden.