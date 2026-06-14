Deal geplatzt: Polizei stellte Drogen und Bargeld in Wolfsberg sicher

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Kärnten beobachteten eine groß angelegte Übergabe auf einem Parkplatz. Als die Handschellen klickten, stellten die Beamten fünf Kilogramm Kokain und weitere Drogen sicher.

Nach den polizeilichen Einvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft für vier der Beschuldigten die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.

Nach den polizeilichen Einvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft für vier der Beschuldigten die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.

Ein Ermittlungserfolg ist Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten im Bezirk Wolfsberg gelungen. Nach intensiver Polizeiarbeit im Vorfeld erhielten die Ermittler Hinweise auf ein größeres Drogengeschäft, das am 12. Juni auf einem dortigen Parkplatz über die Bühne gehen sollte.

Kleinkind bei Drogendeal dabei

Als die Übergabe der illegalen Substanzen stattfand, griffen die Einsatzkräfte zu. Fünf beteiligte Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren wurden wegen des Verdachts auf Suchtmittelhandel an Ort und Stelle festgenommen. Unter den Verdächtigen befinden sich drei Männer und zwei Frauen. „Eine der Personen hatte zudem ihr fünf Monate altes Kleinkind bei sich“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten. Bei den anschließenden Durchsuchungen stießen die Beamten auf erhebliche Mengen an illegalen Substanzen: Sichergestellt wurden insgesamt fünf Kilogramm hochwertiges Kokain, dazu Cannabiskraut, Amphetamine sowie eine größere Summe Bargeld.

Ermittlungen dauern an

Nach den polizeilichen Einvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft für vier der Beschuldigten die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Eine weitere beschuldigte Person wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Kärnten laufen weiter.