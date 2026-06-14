Ab Herbst: FH Kärnten startet mit einem neuen Namen durch

Die FH Kärnten vollzieht einen strategischen Markenwechsel: Ab Herbst startet die Hochschule mit internationaler Ausrichtung und neuem Namen als „CU – Carinthia University of Applied Sciences“ durch.

Die FH Kärnten präsentiert einen umfassenden Markenwechsel: Aus der Hochschule wird künftig „CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten“. Das Rebranding folgt auf eine Phase dynamischen Wachstums, bei der die Zahl der Aktiv-Studierenden seit 2021 um rund 26 Prozent auf 3.978 im Jahr 2025 gestiegen ist.

Verständlichere Benennung erlaubt

Möglich wurde dieser Schritt durch die im Juli 2024 in Kraft getretene Novelle des Fachhochschulgesetzes, die österreichischen Fachhochschulen eine international verständlichere Benennung erlaubt. Damit reagiert die Institution auf ihre fortschreitende Internationalisierung, darunter die Mitgliedschaft in der European-University-Allianz ACE2-EU seit Ende 2024 sowie das wachsende englischsprachige Studienangebot. Das inhaltliche Fundament bilden Werte wie das Gestalten von Zukunft, gelebte Begeisterung, Verantwortung, Vielfalt und Gemeinschaft. „Wir wollten nicht nur ein neues Design entwickeln, sondern unsere Marke in ihrer Gesamtheit weiterdenken“, sagt Petra Bergauer, Leiterin der Marketingabteilung und verantwortlich für den Markenprozess. „Das Ergebnis ist eine Identität, die unsere Herkunft respektiert, unsere Haltung sichtbar macht und unsere Zukunft ambitioniert definiert.“

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Neues Bildungsverständnis und moderner Auftritt

Mit dem neuen Auftritt geht eine inhaltliche Positionierung als „Mentorship“-Hochschule einher, die auf eine noch individuellere und praxisnähere Begleitung der Studierenden abzielt. „Die Transformation betrifft nicht nur unseren Außenauftritt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Lehren, Lernen, Forschen, Zusammenarbeit und Hochschulentwicklung verstehen“, erklärt Geschäftsführer FH-Prof. Martin Waiguny. „Mit CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten machen wir sichtbar, was uns auszeichnet: regionale Verankerung, internationale Perspektive und eine klare Verantwortung für die Zukunft.“ Das visuell reduzierte Design umfasst ein neues Logo, eine modernisierte Farbwelt sowie eine neue Typografie. Der Rollout erfolgt über die Sommermonate. Zum Beginn des neuen Studienjahres im September 2026 wird die Hochschule offiziell unter dem neuen Namen auftreten.