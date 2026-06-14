FH Kärnten ging in die Luft: 14 Studenten erobern den Himmel

14 neugierige Studenten entschieden sich dafür, gemeinsam mit erfahrenen Tandempiloten die Welt aus der Vogelperspektive zu entdecken. Gestartet wurde vom Schulungshang der Flugschule, von wo aus sich den Teilnehmer beeindruckende Ausblicke auf den Ossiacher See und die umliegende Berglandschaft boten, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Die Welt aus der Perspektive eines Paragleiters

Für viele war es das erste Mal, die Welt aus der Perspektive eines Paragleiters zu erleben. Entsprechend groß war die Begeisterung. Neben dem lautlosen Gleiten durch die Luft sorgten auch einige actionreiche Flugmanöver für zusätzliche Adrenalinschübe und strahlende Gesichter, heißt es weiter. Das Gefühl von Freiheit, die einzigartige Aussicht und die besondere Erfahrung hoch über dem See machten den Flug für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach einer sicheren und sanften Landung am Westufer kehrten die frischgebackenen Flugbegeisterten voller Eindrücke und mit jeder Menge positiver Euphorie zur Flugschule zurück.

„Jedes Mal eine besondere Freude …“

„Es ist jedes Mal eine besondere Freude, Menschen die Faszination des Fliegens näherzubringen“, freut sich das Team der Kärntner Flugschule. „Ob bei einem Tandemflug oder im Rahmen einer Ausbildung zum selbstständigen Fliegen – wir lieben es, diese Begeisterung mit anderen zu teilen.“ Der Besuch der Studierenden der FH Kärnten im Rahmen des Sportcamp 2026 wird den Beteiligten jedenfalls noch lange in Erinnerung bleiben, heißt es abschließend.