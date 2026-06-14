Gelebte Tradition: Land Kärnten lud zu großem Trachtenfest

Musik, Tanz, Gesang, gelebtes Brauchtum und großes Publikumsinteresse prägten heute den Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum Maria Saal. Gleichzeitig stand ganz Kärnten im Zeichen des zweiten landesweiten Tages der Tracht.

Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und LHStv. Martin Gruber begrüßten die Besucher in Maria Saal und hoben die Bedeutung der Volkskultur für Identität, Gemeinschaft und kulturelle Vielfalt hervor. Nach einem ökumenischen Gottesdienst im Dom zu Maria Saal führte ein Festzug ins Freilichtmuseum, wo ein abwechslungsreiches Programm auf drei Bühnen sowie zahlreiche Mitmach- und Informationsangebote auf die Gäste warteten.

„Volkskultur lebt von den Menschen, …“

„Volkskultur lebt von den Menschen, die sich mit Begeisterung und unzähligen ehrenamtlichen Stunden für Musik, Gesang, Tanz, Brauchtum und Gemeinschaft einsetzen“, betonte LHStv.in Schaunig. Gerade dieses Engagement mache die Volkskultur zu einem unverzichtbaren Teil des kulturellen Lebens in Kärnten. „Hier wird Kultur gemeinsam gestaltet, bringt Menschen zusammen, verbindet Generationen und schafft Orte der Begegnung. Dass der Tag der Tracht heuer bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Tag der Volkskultur gefeiert wird, freut mich besonders. Er ist ein konkretes Ergebnis der Kunst- und Kulturstrategie Kärnten/Koroška 2030 und zeigt, wie lebendig und vielfältig unsere kulturellen Traditionen heute gelebt werden.“

„Tag der Volkskultur ist mehr als nur ein Fest“

LHStv. Gruber hob die Bedeutung der Volkskultur für Kärnten und insbesondere für die ländlichen Regionen hervor. „Der Tag der Volkskultur ist mehr als nur ein Fest. Er ist ein starkes Bekenntnis zu unseren Werten und Traditionen, die unsere Heimat prägen. Am heutigen Tag zeigt Kärnten eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig Volkskultur sein kann“, so Gruber. Gerade in herausfordernden Zeiten sorge sie für Halt und Orientierung und schaffe Momente der Freude und des Miteinanders. „Mein großer Dank gebührt allen, die dieses Kulturgut mit Überzeugung pflegen und für die kommenden Generationen bewahren.“

©LPD Kärnten/Gleiss | Musik, Tanz, Gesang, gelebtes Brauchtum und großes Publikumsinteresse prägten heute den Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum Maria Saal.

Vielfältiges Programm

Das Publikum erwartete ein vielfältiges Programm mit Frühschoppenkonzert, Trachtenpräsentationen, Volksmusik, Gesang, Tanz, Theater, Dichtung, Kunst und Handwerk. Mehr als 20 Volksmusik-, Tanz- und Gesangsgruppen aus ganz Kärnten gestalteten den Tag. Einen besonderen Schwerpunkt bildete der Programmpunkt „Kind, Jugend und Soziales in der Volkskultur“, bei dem unter anderem die Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt sowie die integrative Musikgruppe Musica Kontakt auftraten. Auch die historischen Gebäude des Freilichtmuseums wurden von den volkskulturellen Verbänden thematisch bespielt. Im Rahmen des Tages der Tracht standen zudem die Vielfalt der Kärntner Trachten und ihre regionale Ausprägung im Mittelpunkt.

„Lebendiger Teil unserer Gegenwart und Zukunft

„Die Volkskultur ist kein Blick zurück, sondern ein lebendiger Teil unserer Gegenwart und Zukunft“, waren sich Schaunig und Gruber einig. Ihr Dank galt der ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden, den vielen Mitwirkenden sowie allen Besuchern, die den Tag der Volkskultur und den Tag der Tracht auch heuer wieder zu einem großen Fest der Begegnung gemacht haben.