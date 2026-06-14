Meilenstein und ereignisreiches Wochenende für Kärntner Feuerwehr

Ein besonders ereignisreiches Wochenende stand bei der Feuerwehr Watschig in der Stadtgemeinde Hermagor ganz im Zeichen der Kameradschaft, des sportlichen Wettbewerbs und eines bedeutenden Meilensteins in der Geschichte der Wehr.

Am Samstag fand das 27. Mountainbike-Rennen der Feuerwehr Watschig statt. Insgesamt 50 Mannschaften stellten sich der sportlichen Herausforderung und sorgten für spannende Wettkämpfe. In der Feuerwehrwertung konnte sich die Feuerwehr Hermagor den Sieg sichern und damit ihre starke Leistung unter Beweis stellen. „Die Veranstaltung war einmal mehr ein Beweis für den kameradschaftlichen Zusammenhalt und die Verbundenheit der Feuerwehren in der Region“, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor in einer Aussendung.

Stolze 34 Jahre im Dienst

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Fahrzeugsegnung des neuen Kleinlöschfahrzeuges mit Allradantrieb (KLFA) der Feuerwehr Watschig. Für die Kameraden bedeutete die Indienststellung des neuen Fahrzeuges einen besonderen Meilenstein, ersetzt es doch ein Einsatzfahrzeug, das stolze 34 Jahre lang zuverlässig seinen Dienst für die Bevölkerung geleistet hat. Die Indienststellung des neuen KLFA markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Feuerwehr Watschig, wird weiters mitgeteilt. Mit moderner Ausrüstung und dem erstmals verfügbaren Atemschutz ist die Wehr bestens gerüstet, um auch künftig rasch und professionell Hilfe leisten zu können.

©FF Watschig | Ein besonders ereignisreiches Wochenende stand bei der Feuerwehr Watschig in der Stadtgemeinde Hermagor ganz im Zeichen der Kameradschaft, …

Ehrungen und Angelobungen

Im Rahmen der Feierlichkeiten fanden auch Angelobungen und Ehrungen statt, bei denen neue Mitglieder offiziell in die Feuerwehrgemeinschaft aufgenommen sowie verdiente Kameradinnen und Kameraden ausgezeichnet wurden. Ein feierlicher Festzug sowie ein ökumenischer Gottesdienst bildeten den würdigen Rahmen für die anschließende Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges, heißt es. Als Ehrengäste konnten Bezirkshauptmann-Stv. Manfred Jost, BFK Herbert Zimmermann, Bezirksfeuerwehrkurat Andreas Tonka, AFK Robert Koppensteiner, Bürgermeister Leopold Astner, Vizebgm. Roland Jank, StR und Feuerwehrreferent Wolfang Waldner, die Stadträte Siegfried Pirker und Hannes Burgstaller, GFK Bernhard Tscheließnig, GFK-Stv. Florian Zimmermann, Bezirksjugendbeauftragter Patrick Pettauer und Pfarrer Reinhard Ambrosch begrüßt werden.