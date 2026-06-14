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/ ©Adlerarena Burg Landskron
Das Bild auf 5min.at zeigt Polizisten und einen Mäusebussard.
Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bekommt ein Mäusebussard nun eine zweite Chance.
Villach
14/06/2026
Gerettet

Mäusebussard bekommt zweite Chance nach Zusammenstoß mit Auto

Einen Mäusebussard hat es kürzlich schwer getroffen. Er stieß mit einem Fahrzeug zusammen - nun bekam er eine zweite Chance.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Nachdem ein Mäusebussard auf der Turracher Straße (B95) mit einem Fahrzeug zusammen gestoßen ist, wurde er von den Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen gerettet. Das Tier wurde in weiterer Folge in ein Pflegecenter gebracht.

Auf der Adlerarena Burg Landskron

Mit der Mauser, der jährliche natürliche Wechsel des Federkleides, bekommt er dann neue Federn und kann „in einigen Wochen er wieder in die Natur entlassen werden“, teilt das Team der Adlerarena Burg Landskron in den sozialen Medien mit. „Danke an die beiden Inspektoren für diesen vorbildlichen Einsatz im Sinne des Tierschutzes“, heißt es abschließend.

Adlerarena Burg Landskron

Die Adlerarena bietet des öfteren verletzten Greifvögeln Schutz, Zeit zur Heilung und eine zweite Chance. Die Adlerarena freut sich über Unterstützung: „Medizinische Betreuung und Futter verursachen hohe laufende Kosten. Jeder Beitrag hilft!“, teilt das Team mit.

Hier kannst du spenden:

Adlerarena Burg Landskron
IBAN: AT34 3939 0000 0382 5643
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