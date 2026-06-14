Mäusebussard bekommt zweite Chance nach Zusammenstoß mit Auto

Einen Mäusebussard hat es kürzlich schwer getroffen. Er stieß mit einem Fahrzeug zusammen - nun bekam er eine zweite Chance.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bekommt ein Mäusebussard nun eine zweite Chance.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bekommt ein Mäusebussard nun eine zweite Chance.

Nachdem ein Mäusebussard auf der Turracher Straße (B95) mit einem Fahrzeug zusammen gestoßen ist, wurde er von den Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen gerettet. Das Tier wurde in weiterer Folge in ein Pflegecenter gebracht.

Auf der Adlerarena Burg Landskron

Mit der Mauser, der jährliche natürliche Wechsel des Federkleides, bekommt er dann neue Federn und kann „in einigen Wochen er wieder in die Natur entlassen werden“, teilt das Team der Adlerarena Burg Landskron in den sozialen Medien mit. „Danke an die beiden Inspektoren für diesen vorbildlichen Einsatz im Sinne des Tierschutzes“, heißt es abschließend.