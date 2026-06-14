Miteinander am Dobratsch: Land Kärnten feiert gute Nachbarschaft

Unter den Gästen waren Diözesanbischof Josef Marketz, Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher, Kranjska Goras Bürgermeisterin Henrika Zupan, Sloweniens Honorarkonsul Anton Novak und Simon Triessnig für die slowenischen Kulturvereine. „Diese Begegnung zeigt, was unsere Region ausmacht: Menschen kommen zusammen, pflegen ihre Sprache und Kultur und stärken das Miteinander über Grenzen hinweg. Gerade im Alpen-Adria-Raum ist dieses gegenseitige Verständnis von großem Wert“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

Übergabe von Ehrenurkunden

Die zehnte Begegnung führte von der Rosstratte zur Windischen Kirche am Dobratschgipfel. Dort übergab Landesrätin Lagger-Pöllinger Ehrenurkunden des Landes Kärnten an die slowenischen Kulturvereine der drei Länder und den Naturpark Dobratsch. Im Namen von Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger wurde dabei Dank und Anerkennung ausgesprochen: Das Land Kärnten spricht der Arbeitsgemeinschaft grenzüberschreitende Begegnung Dobratsch für die Durchführung von jährlichen grenzüberschreitenden Begegnungen am Dobratsch und im Alpen-Adria-Raum, für die Förderung der slowenischen Sprache und Kultur sowie des friedlichen Zusammenlebens der beiden Volksgruppen in Kärnten Dank und Anerkennung aus. Den feierlichen Abschluss bildete die Heilige Messe mit Diözesanbischof Josef Marketz.