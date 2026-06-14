Kind (9) und zwei Frauen bei Alko-Unfall verletzt: Hubschraubereinsatz

Heute Nachmittag kam es zu einem Unfall auf der Millstätter Straße, bei dem zwei Frauen und ein neunjähriges Kind verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten.

Am heutigen Sonntag lenkte eine 46-jährige Frau ihr Auto gegen 14.35 Uhr von einer Nebenstraße in Döbriach (Radenthein) kommend auf die Millstätter Straße (B98). Dabei übersah sie das Auto einer 36-jährigen Frau, welche auf der gleichen Straße, von Millstatt kommend in Richtung Radenthein unterwegs war.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 36-Jährige verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal überstellt. Auch ihre beiden Beifahrerinnen, im Alter von 9 und 68 Jahren, wurden durch den Unfall verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villach geflogen werden, teilt die Kärntner Polizei mit.

Alkomatentest positiv

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. „Ein mit der 46-Jährigen durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Ihr wurde der Führerschein vor Ort abgenommen“, so vonseiten der Beamten abschließend.