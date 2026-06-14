Kühler Wochenstart: Hier kommt es in Kärnten zu gewittrigen Schauern

„Bei einem Mix aus Wolken und sonnigen Phasen bilden sich mit Schwerpunkt in den mittleren und östlichen Landesteilen Kärntens ein paar teils gewittrige Schauer aus“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Am größten ist die Schauerneigung voraussichtlich von den Nockbergen über die Saualm bis zur Koralpe, heißt es weiter.

Kühlster Tag der Woche

Die Temperaturen in der Früh liegen bei rund elf bs 14 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Es wird der kühlste Tag der Woche sein, so vonseiten der Wetterexperten abschließend.