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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt Gewitterwolken in Kärnten.
Kärnten startet mit unbeständigem Wetter in die neue Woche.
Kärnten
14/06/2026
Wetterprognose

Kühler Wochenstart: Hier kommt es in Kärnten zu gewittrigen Schauern

Am Montag sorgt schwacher Tiefdruckeinfluss noch einmal für einen leicht unbeständigen Wettercharakter.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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„Bei einem Mix aus Wolken und sonnigen Phasen bilden sich mit Schwerpunkt in den mittleren und östlichen Landesteilen Kärntens ein paar teils gewittrige Schauer aus“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Am größten ist die Schauerneigung voraussichtlich von den Nockbergen über die Saualm bis zur Koralpe, heißt es weiter.

Kühlster Tag der Woche

Die Temperaturen in der Früh liegen bei rund elf bs 14 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Es wird der kühlste Tag der Woche sein, so vonseiten der Wetterexperten abschließend.

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