Herzschlagfinale der Florianis: 99 Gruppen kämpften um den Sieg

Am Samstag, dem 13. Juni, und Sonntag, dem 14. Juni 2026 fanden in Döbriach in der Stadtgemeinde Radenthein die diesjährigen Bezirksleistungsbewerbe der Feuerwehren des Bezirkes Spittal statt.

Als Austragungsort wurde das bewährte Festgelände genutzt und die Veranstaltung von der FF Döbriach bestens organisiert, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal/Drau. Eine beeindruckende Zuschauer- und Fankulisse begleitete die Teilnehmergruppen an diesem Wochenende.

99 Gruppen aus rund 40 Feuerwehren des Bezirkes

99 Gruppen aus rund 40 Feuerwehren des Bezirkes, darunter auch eine reine Frauengruppe, stellten sich in den Kategorien Bronze, Silber und dem Mannschaftsbewerb einem Löschangriff sowie dem Staffellauf. Das Bewerterteam unter der Leitung von Bernd Glanznig und Kurt Schober jun. wickelte die Bewerbe souverän ab.

Herzschlagfinale: FF Flattach-Fragant holt Sieg

In einem Herzschlagfinale in der Kategorie Silber A siegte am Samstag die Gruppe zwei der FF Flattach-Fragant mit der schnellsten Zeit im Löschangriff und einer fehlerfreien Leistung vor der Gruppe 5 der FF Kaning, heißt es weiter. Dritter wurde die FF Rittersdorf. In der Kategorie Bronze A gewann die Gruppe Olsach-Molzbichl 8 mit einem fehlerfreien Löschangriff vor der Gruppe 2 der FF Flattach-Fragant und der Gruppe 9 der FF Kolbnitz. Bezirkssieger bei den Damen in dieser Kategorie wurde die Gruppe Zwickenberg 10. Auch eine Gastgruppe aus Bayern nahm am Bewerb teil. In der Kategorie Bronze B (mit Bewertung der Alterspunkte) gewann mit einer fehlerfreien Leistung die Gruppe 7 der FF Lendorf vor der Gruppe 1 der FF Großkirchheim und der Gruppe 3 der FF Hauzendorf, wird weiter mitgeteilt.

Mannschaftsbewerb am Sonntag

Im Mannschaftsbewerb am Sonntag, bei dem die Gruppenmitglieder durch Zufall ausgewählt werden, gewann die Mannschaft der FF Kaning mit einer fehlerfreien Leistung hauchdünn vor der FF Untertweng und der FF Tangern. Hier waren die Begeisterung und die Unterstützung der mitgereisten Fans besonders zu spüren, heißt es.

©ÖA-Team, BFKDO Spittal/Julian Tronegger | Am Samstag, dem 13. Juni, und Sonntag, dem 14. Juni 2026 fanden in Döbriach in der Stadtgemeinde Radenthein die diesjährigen Bezirksleistungsbewerbe der Feuerwehren des Bezirkes Spittal statt.

Besondere Gäste dabei

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober zeigte sich begeistert von der hohen Anzahl der Teilnehmergruppen und der ausgezeichneten Stimmung. Als weitere Ehrengäste waren Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Peter Podesser, Landesbewerbsleiter Bernd Glanznig, die Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Bezirkes Spittal an der Drau, der Zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Bürgermeister sowie Landtagsabgeordneter Michael Maier bei der großen gemeinsamen Siegerehrung anwesend. Der Ablauf wurde vom routinierten Sprecher Johann Prentner gewohnt unterhaltsam moderiert. Die Siegerehrung wurde vom Musikverein Döbriach musikalisch umrahmt. Am Rande der Siegerehrung gab es Auszeichnungen für die langjährige Tätigkeit als Bewerter für Kurt Schober jun. und Franz Pirker.