Siebenköpfige Urlauberfamilie nach Brand obdachlos: Kärntner Hotel reagiert sofort

Großeinsatz in Feld am See: Mehrere Feuerwehren rückten am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in der Wasserfallstraße aus.

Großeinsatz in Feld am See: Mehrere Feuerwehren rückten am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in der Wasserfallstraße aus.

In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Wohnhaus in der Wasserfallstraße zu einem Brand. Eine Urlauberfamilie konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz. Um 23.23 Uhr wurden die Feuerwehren Feld am See, Afritz am See, Untertweng, Radenthein, St. Peter und Bad Kleinkirchheim zu einem Wohnhausbrand alarmiert.

Familie konnte sich nach draußen retten

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung des Gebäudes brannte. Die betroffene Urlauberfamilie mit sieben Personen hatte das Haus bereits verlassen und erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, den Brand rasch einzudämmen und die Wasserversorgung über den nahegelegenen Feldpannbach sicherzustellen.

Rasche und unbürokratische Hilfe

Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Für die Urlauber wurde in weiterer Folge eine Unterkunft organisiert. „Ein besonderer Dank gilt dabei dem Hotel Brennseehof, das unbürokratisch und rasch Unterstützung leistete und die Familie aufnahm“, erklärt das Team des Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Landeskriminalpolizei.

©ÖA Team Villach-Land | Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, den Brand rasch einzudämmen und die Wasserversorgung über den nahegelegenen Feldpannbach sicherzustellen ©ÖA Team Villach-Land | Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, den Brand rasch einzudämmen und die Wasserversorgung über den nahegelegenen Feldpannbach sicherzustellen ©ÖA Team Villach-Land | Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, den Brand rasch einzudämmen und die Wasserversorgung über den nahegelegenen Feldpannbach sicherzustellen ©ÖA Team Villach-Land | Die Feuerwehren konzentrierten sich darauf, den Brand rasch einzudämmen und die Wasserversorgung über den nahegelegenen Feldpannbach sicherzustellen

Weiterer Einsatz für die Feuerwehr

Während die Kameradinnen und Kameraden der FF Feld am See gerade dabei waren, die Einsatzbereitschaft nach dem ersten Einsatz wiederherzustellen, erfolgte um 01.12 Uhr die nächste Alarmierung. Die Einsatzmeldung lautete B4 – Brand Nebengebäude in der Schulstraße. Erneut rückten die Feuerwehren aus Feld am See, Afritz am See, Untertweng und Radenthein aus, um den Brand zu bekämpfen.

Schlimmeres verhindert

Vor Ort stellte sich dem Einsatzleiter folgende Lage dar: Eine Garage stand bereits in Vollbrand, die Flammen hatten zudem auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude verhindert werden. Mittels umfassender Löschmaßnahmen und eines raschen Außenangriffes gelang es den Feuerwehren, den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und vollständig abzulöschen. Niemand wurde verletzt.