Schluss mit Maut-Staus? Kroatien plant große Änderung für Autofahrer

Wer im Sommer schon einmal stundenlang vor einer kroatischen Mautstation gewartet hat, könnte bald aufatmen. Das beliebte Urlaubsland arbeitet an einem neuen, digitalen Mautsystem.

Geplant ist die schrittweise Einführung eines sogenannten „Free-Flow-Systems“. Dabei wird die Maut nicht mehr an klassischen Mautstellen bezahlt. Stattdessen sollen Fahrzeuge automatisch über die Kennzeichenerkennung erfasst werden. Alternativ soll auch die Nutzung einer Mautbox möglich sein. Für Autos und Motorräder ist nach aktuellem Stand eine digitale Registrierung des Kennzeichens vorgesehen. Schwerere Fahrzeuge wie LKW und Busse sollen verpflichtend mit einer Mautbox unterwegs sein.

Weniger Stau auf dem Weg ans Meer

Das Ziel der Umstellung ist klar: Der Verkehr auf den Autobahnen soll flüssiger werden. Besonders während der Hauptreisezeit bilden sich vor den Mautstationen regelmäßig kilometerlange Staus. Durch das neue System soll das Anhalten wegfallen und die Abwicklung deutlich schneller erfolgen. Zahlreiche Medien berichten, dass moderne Free-Flow-Systeme ein Vielfaches mehr Fahrzeuge pro Stunde abfertigen können als herkömmliche Mautstellen. Rund 212 Mautportale und 1744 Kameras sollen dann dafür sorgen, dass das Anhalten nicht mehr notwendig ist. Der Betrag kann dann einfach im Nachhinein abgerechnet werden.

Wann die Umstellung kommt

Das neue kroatische Mautsystem soll nach aktuellem Stand erst im März 2027 starten. Die Bezahlung an den Mautstationen bleibt daher vorerst bestehen. Für Kärntner Urlauber, die regelmäßig über Slowenien an die kroatische Küste fahren, könnte die Anreise künftig aber deutlich entspannter werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert