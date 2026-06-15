Vom Mobbing-Opfer zum Social-Media-Star: So wurde TikTok sein Leben

Auszeichnungen in ganz Europa, tausende Zuschauer in seinen Livestreams und eine stetig wachsende Community: Dominic Truppe aus Kärnten hat sich auf TikTok einen Namen gemacht. Doch hinter den Erfolgen verbergen sich auch Leistung

Tausende Zuschauer, internationale Events und zahlreiche Auszeichnungen: Für viele wirkt das Leben als Content Creator wie ein Traumjob. Der Kärntner Dominic Truppe (24) zeigt jedoch auch die andere Seite der Social-Media-Welt und spricht offen über Leistungsdruck, Existenzängste und mentale Belastungen. Im Moment folgen ihm auf Instagram 58.000 Follower und auf TikTok sogar über 530.000 Menschen.

Lange auf der Suche nach dem richtigen Weg

Der heute 24-Jährige hätte sich seine Karriere vor einigen Jahren selbst nicht vorstellen können. Nach der Schule wusste Dominic zunächst nicht, welchen beruflichen Weg er einschlagen sollte. Er wechselte zwischen Kursen, Ausbildungen und verschiedenen Berufsfeldern, schnupperte unter anderem in den Bereichen Logistik, Gastronomie, Elektrik und Mechanik. „Nichts davon hat mir wirklich Spaß gemacht“, erzählt er. Auch seine Zeit beim Bundesheer sollte ursprünglich länger dauern, doch eine berufliche Perspektive ergab sich dort nicht. Schließlich arbeitete er im Trampolinpark Jump Dome – und entdeckte parallel seine Leidenschaft für Social Media.

©Dominic Truppe Der 24-Jährige spricht offen über Leistungsdruck, Existenzängste und die mentale Belastung hinter dem Leben als Content Creator.

Aus Spaß wurde ein Beruf

Bereits während der Corona-Pandemie begann Dominic, Videos auf TikTok hochzuladen. Anfangs einfach, weil es ihm Freude machte. Später produzierte er Social-Media-Inhalte für seinen Arbeitgeber und tauchte immer tiefer in die digitale Welt ein. Der entscheidende Schritt kam, als er begann, regelmäßig auf TikTok live zu streamen. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass genau das mein Ding ist.“ Heute lebt er seit rund drei Jahren hauptberuflich von seinen Streams und zählt nach eigenen Angaben zu den größten TikTok-Livestreamern Österreichs.

Vom Außenseiter zum selbstbewussten Creator

Dabei war Dominic nicht immer der extrovertierte Entertainer, den seine Community heute kennt. „Früher war ich extrem schüchtern und zurückhaltend. In der Schule wurde ich gemobbt und viele haben sich über mich lustig gemacht.“ Durch Social Media habe sich sein Leben grundlegend verändert. Das tägliche Auftreten vor tausenden Menschen habe ihm Selbstvertrauen gegeben. „Mir ist mittlerweile viel egaler geworden, was andere über mich denken. Ich habe mehr Energie und mehr Spaß an dem, was ich mache.“

©Dominic Truppe Dominic Truppe aus Kärnten hat sich auf TikTok eine große Community aufgebaut. Früher wurde er gemobbt, heute steht er selbstbewusst in der Öffentlichkeit.

Die Schattenseite des Erfolgs

Doch die vermeintliche Traumkarriere hat auch eine Kehrseite. Während viele Menschen glauben, Creator würden den ganzen Tag entspannt Videos produzieren und Geld verdienen, beschreibt Dominic einen Alltag voller Druck. „Du musst jeden Tag präsent sein, ständig online sein und dir überlegen, was du morgen posten oder im Livestream machen kannst.“ Besonders belastend sei die Abhängigkeit von Zahlen. „Man schaut ständig auf Views und Reichweiten. Auf einmal wirken 10.000 Aufrufe wie nichts mehr. Dann fragt man sich sofort: Was habe ich falsch gemacht? Ist der Hype vorbei? Muss ich mir einen neuen Job suchen?“ Vor allem während einer schweren Lungenentzündung vor wenigen Monaten habe ihn diese Angst begleitet. „Ich hatte große Sorge, dass die Leute sich nach meiner Pause nicht mehr für mich interessieren.“

Pokale, Reisen und internationale Erfolge

Trotz der Herausforderungen konnte Dominic in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge feiern. Beim TikTok Live Fest, einem internationalen Creator-Event, gewann er mehrere Auszeichnungen und reiste dafür unter anderem nach London, Barcelona und Rom. Für ihn sind die Preise eine Bestätigung für die harte Arbeit der vergangenen Jahre. „Ich bin unfassbar dankbar, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht.“

©Dominic Truppe | Dominic Truppe aus Kärnten hat sich auf TikTok eine große Community aufgebaut. Früher wurde er gemobbt, heute steht er selbstbewusst in der Öffentlichkeit.

„Das Leben ist zu kurz“

Seine wichtigste Botschaft richtet sich an Menschen, die sich nicht trauen, ihren eigenen Weg zu gehen. „Man lebt nur einmal. Macht das, was euch Spaß macht, und hört nicht ständig auf die Meinung anderer.“ Gleichzeitig wünscht er sich mehr Anerkennung für die Arbeit von Content Creatorn. „Social Media ist ein echter Beruf. Vielleicht nicht körperlich anstrengend, aber mental oft extrem belastend. Die Zukunft wird immer digitaler. Deshalb sollte man diesen Beruf endlich ernst nehmen.“ Für Dominic überwiegt trotz aller Herausforderungen am Ende eines: die Freude daran, jeden Tag genau das tun zu können, was ihn erfüllt.