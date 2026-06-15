Silent Disco unter freiem Himmel: Dieses Tanz-Event kommt nach Kärnten

Tanzen unter freiem Himmel, Musik direkt auf den Ohren und dabei den Alltag für eine Stunde vergessen: Mit „Dance in the Summer“ geht heuer ein besonderes Veranstaltungsformat an mehreren Standorten in Kärnten an den Start.

Mit Kopfhörern statt Lautsprechern: Bei Silent-Disco-Events hören die Teilnehmer die Musik direkt über Wireless-Kopfhörer und tanzen gemeinsam unter freiem Himmel.

Mit Kopfhörern statt Lautsprechern: Bei Silent-Disco-Events hören die Teilnehmer die Musik direkt über Wireless-Kopfhörer und tanzen gemeinsam unter freiem Himmel.

Wer bei einer Silent Disco schon einmal dabei war, kennt das Prinzip: Die Musik kommt nicht aus Lautsprechern, sondern direkt über Kopfhörer. Genau dieses Konzept wird bei „Dance in the Summer“ mit Bewegung und einfachen Tanzabläufen kombiniert. Dabei steht nicht die perfekte Choreografie im Mittelpunkt. Vielmehr soll gemeinsam getanzt, gelacht und die Sommerstimmung genossen werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Bewegung trifft Sommerfeeling

Die Veranstaltungen finden an ausgewählten Outdoor-Locations statt. Während die Teilnehmer über Wireless-Kopfhörer Musik und Anleitungen hören, erleben Außenstehende eine tanzende Gruppe unter freiem Himmel – ganz ohne laute Beschallung. Das Format richtet sich an Menschen jeden Alters und soll vor allem Freude an Bewegung vermitteln. Ob alleine, mit Freunden oder der Familie: Mitmachen kann jeder.

Diese Termine sind geplant Pörtschach: Jeden Freitag bis 11. September an der Johannes-Brahms-Promenade

Villach: Regelmäßige Termine auf den Drauterrassen

Klagenfurt: Vollmond-Specials am 29. Juni, 29. Juli, 28. August und 26. September



Einfach Kopfhörer aufsetzen und lostanzen

Wer Lust auf etwas Abwechslung hat und Bewegung einmal anders erleben möchte, bekommt in den kommenden Monaten mehrere Gelegenheiten dazu. Statt Tanzkurs oder Fitnessstudio wartet ein Sommerabend mit Musik, Bewegung und Silent-Disco-Atmosphäre unter freiem Himmel. Hier gibt’s mehr Infos.