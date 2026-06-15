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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee. Über den Himmel ziehen Wolken, diese spiegeln sich auch im Wasser.
Zu Wochenstart bleibt es eher trüb in Kärnten.
Kärnten
15/06/2026
Hitzwelle?

Zuerst Regen und Gewitter in Kärnten: Dann 33 Grad

Am heutigen Tag ist es in Kärnten eher bewölkt und es kann regnen. Aber es herrscht keine Gewittergefahr.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(233 Wörter)
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Am Montag bleibt es kärntenweit eher bewölkt. Es kann zu lokalen Regenschauern und Blitzen kommen, aber es herrscht keine Gewittergefahr. Im Laufe der Woche wird es dann auch wieder sommerlich warm, am Donnerstag kann es im Bergland aber dann auch gewittern.

Das Wetter am Dienstag und Mittwoch

Auch am Dienstag und Mittwoch wird es ein bisschen regnen, aber auch hier gibt es keine erwarteten Unwetter. Weitgehend bleibt es in Kärnten wohl eher trocken. Es wird auch etwas wärmer, lokal kann es am Mittwoch bis zu 30 Grad haben. David Kaufmann von tauernwetter.at prognostiziert eine Hitzewelle: „Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag, und ab der Wochenmitte erwarten wir die zweite Hitzewelle dieses Jahres. An mehreren Messstationen dürfte es an mindestens drei Tagen in Folge über 30 Grad heiß werden, womit die offizielle Definition einer Hitzewelle erfüllt wäre.“

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Donnerstag kann es zu Gewitter kommen

„Am Donnerstag kann es punktuell zu Starkregen und Gewitter kommen. Mehrheitlich im Bergland“, erklärt Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria 5 Minuten gegenüber. Betroffen sind dann vor allem die Nockberge, Gurktaler Alpen – der Spitzenkandidat Oberkärnten eben.

Dann bis zu 33 Grad erwartet

Am Freitag sieht das Wetter dann wieder stabiler aus. Die Sonne scheint und es werden bis zu 33 Grad erwartet. Das heißt, der Start ins Wochenende wird aus Wettersicht zumindest sommerlich.

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