Straßensanierung ab heute: Es kommt zu wechselseitigen Anhaltungen

Heute, Montag, starten an der L12 Maltatal Straße Sanierungsarbeiten. Für die Dauer der Maßnahmen wird der Verkehr durch wechselseitige Anhaltungen geregelt.

Ein rund 1,8 Kilometer langer Abschnitt der L12 Maltatal Straße auf Höhe Koschach weist einen desolaten Zustand auf. Es zeigen sich dort starke Einzelriss- und Netzrissbildungen, etliche Materialausbrüche sowie kurze Abschnitte mit Setzungen und Verdrückungen. Ab heute wird dieser Abschnitt deshalb saniert.

300.000 Euro für Sanierung

„Diese Instandsetzung ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir daher dafür 300.000 Euro bereit“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und ergänzt: „Die Maltatal Straße erfüllt eine wichtige Funktion für die Zufahrt zur Kraftwerksgruppe Malta und zu den dort liegenden Ausflugszielen. Eine Investition wie diese ist deshalb umso wichtiger, denn sie kommt nicht nur der Region, sondern auch der Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort zugute.“

Bis Ende Juni

Im Zuge der Instandsetzung wird die bestehende Asphaltdecke in einer Stärke von rund drei Zentimetern abgefräst. Anschließend wird eine fünf Zentimeter starke Deckschicht vollflächig aufgebracht. Im Bereich tieferliegender Schadstellen werden zudem Plombenfräsungen durchgeführt und diese mit Mischgut aufgefüllt. Für die Dauer der Bauarbeiten wird der Verkehr durch wechselseitige Anhaltungen geregelt. Die gesamten Baumaßnahmen sollen planmäßig bis Ende Juni abgeschlossen sein.