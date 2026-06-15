Black Hawks im Anflug: 200 Soldaten in Kärnten im Einsatz

Vom 15. Juni bis 3. Juli 2026 werden in Kärnten vermehrt Soldaten, und ganz besonders am Kärntner Himmel Luftfahrzeuge des Bundesheeres, außerhalb der Kasernen zu sehen und zu hören sein. Das ist der Grund.

Unter anderem führt das Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt, das Luftlandebataillon der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf, gemeinsam mit weiteren unterstützenden Verbänden seine Luftlandeausbildung durch. Insgesamt nehmen über 200 Soldatinnen und Soldaten an dieser Einsatzübung und Ausbildung teil. Dabei kommen zum Beispiel Flächenflugzeuge (PC 6 & PC7) und Hubschrauber vom Typ S-70 „Black Hawk“ sowie „Agusta Bell 212“ sowie verschiedene Fahrzeugtypen zum Einsatz.

Das Ausbildungsziel

Ausbildungsziel ist der gefechtsmäßige Lufttransport, die Luftlandung bei Tag und Nacht sowie die Fort-, Aus- und Weiterbildung im Bereich des Fallschirmspringens, in verschiedene Landezonen in ganz Kärnten mit unterschiedlichen Geländeformen, um nach der Anlandung Gefechtsaufgaben zu erfüllen. In den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan und im Nahbereich der Khevenhüller-Kaserne, wo die Hubschrauber während der Ausbildung stationiert sein werden, sowie im Bereich der Truppenübungsplätze ist mit vermehrten Hubschrauberflügen und Bewegung zu rechnen.

Hubschrauberlärm im Anflug

Das wiederholte Üben der militärischen Grundfähigkeiten sowie der speziellen Befähigung zum Lufttransport gewährleistet die besonders hohe Einsatzbereitschaft der Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25, gemäß dem Wahlspruch „Mut-Tapferkeit-Treue“, im In- und Ausland. Es wird um Verständnis für den auftretenden Hubschrauberlärm ersucht. Witterungsbedingte Änderungen sind jederzeit möglich. Weitere Informationen zur 7. Jägerbrigade/Jagdkampf und dem Jägerbataillon 25 findest du hier.