Skip to content
Region auswählen:
/ ©benjaminnolte-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Umleitung-Schild eingerichtet.
Die Vollsperre der B90 Nassfeld Straße beziehungsweise der italienischen S.P. 110 Passo Pramollo muss verlängert werden.
Nassfeld
15/06/2026
Schlechte Nachricht

Nassfeld-Pass bleibt dicht: Sperre nach Italien verlängert

Eigentlich hieß es, dass die Nassfeldstraße heute, 15. Juni, wieder freigegeben wird. Nun gibt es schlechte Nachrichten, die Öffnung verzögert sich.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(191 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Erst kürzlich gab der ÖAMTC bekannt, dass die Nassfeldstraße ab dem heutigen Montag wieder befahrbar wäre. Die geplante Verkehrsfreigabe für ist geplatzt. Die Vollsperre der B90 Nassfeld Straße beziehungsweise der italienischen S.P. 110 Passo Pramollo muss verlängert werden.

Weiters laufende Bauarbeiten

Grund dafür sind laut den italienischen Behörden laufende Bauarbeiten, die mehr Zeit als gedacht in Anspruch nehmen. Damit bleibt die beliebte Verbindung über den Pass vorerst komplett dicht. Autofahrer müssen sich noch wochenlang auf Umwege einstellen. Nach aktuellem Stand soll die Straße nun am Dienstag, dem 7. Juli 2026, um 18 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin ist eine Durchfahrt über die B90 Nassfeld Straße beziehungsweise die S.P. 110 Passo Pramollo absolut unmöglich.

Alternative Strecken einplanen

Besonders bitter: Gerade jetzt im Frühsommer ist die Route eine der wichtigsten für Ausflüge, Kurztrips und Einkäufe im Nachbarland. Sowohl Einheimische als auch Touristen nutzen die Strecke täglich. Wer nach Italien will, wird daher gebeten, die Routen entsprechend anzupassen und für Fahrten nach Italien alternative Strecken einzuplanen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: