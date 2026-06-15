Trotz Verletzung: Ironman-Helden erlaufen 8.000 Euro für kranke Kinder

Ein sportliches und zugleich soziales Herzensprojekt fand am vergangenen Wochenende beim Ironman Austria in Klagenfurt seinen erfolgreichen Abschluss: Durch einen von den Athleten Andreas Schmid und René Hartl initiierten Spendenlauf konnten insgesamt 8.000 Euro für MOKI Kärnten gesammelt werden.

Trotz Verletzung an den Start gegangen

Monatelang bereiteten sich die beiden auf die Herausforderung Ironman vor. Kurz vor dem Bewerb musste René Hartl seinen Start aufgrund einer Verletzung absagen. Auch die Teilnahme von Andreas Schmid war aufgrund einer Erkrankung bis wenige Tage vor dem Rennen ungewiss. Umso größer war die Freude, als er schließlich doch an den Start gehen und den Ironman erfolgreich finishen konnte. „Wir sind überwältigt von der Unterstützung und dankbar für die große Spendenbereitschaft. Hinter diesem Erfolg stehen viele Menschen, die das Projekt mitgetragen haben“, freut sich MOKI Kärnten Geschäftsführerin Sabine Grünberger. Die Spendensumme von 8.000 Euro kommt der Arbeit von MOKI Kärnten zugute.

MOKI Kärnten: Unterstützung, wenn Familien sie am dringendsten brauchen

MOKI Kärnten begleitet Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien in herausfordernden Lebenssituationen: mit mobiler Kinderkrankenpflege, medizinisch pflegerischer Schulassistenz, mobiler Palliativversorgung und psychosozialer Unterstützung der Familien. Die Betreuung erfolgt im vertrauten Umfeld, also zuhause, in der Schule oder im Kindergarten. Ziel ist es, durch mobile Kinderkrankenpflege und psychosoziale Unterstützung ein Leben in größtmöglicher Normalität, Geborgenheit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Seit Gründung im Jahr 2005 wurden in Kärnten rund 680 Familien begleitet. Aktuell betreut MOKI Kärnten mit 14 diplomierten Pflegekräften kärntenweit ca. 60 Kinder und Jugendliche pro Jahr.