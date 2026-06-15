Konkursverfahren über Holzbaubetrieb in Kärnten eröffnet

Über das Vermögen der Holzbau Hubmann GmbH mit Sitz in Weißbriach (Bezirk Hermagor) wurde über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt ein Holzbauunternehmen, das Bauträgergewerbe sowie die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen, wie der KSV 1870 und der akv europa melden.

Aktiva und Passiva unbekannt

Gläubiger können ihre Forderungen im Verfahren ab sofort und noch bis zum 7. Juli anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Joachim Bucher in Villach bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 21. Juli 2026 anberaumt. Derzeit liegen dem KSV und AKV noch keine Informationen über das genaue Vermögen und die Schulden des Betriebs vor. „Ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt“, erklärt der akv europa.