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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein insolventes Holzbauunternehmen.
Wie der KSV 1870 und der akv europa berichten, wurde ein Konkursverfahren eröffnet.
Hermagor
15/06/2026
Insolvenzeröffnung

Konkursverfahren über Holzbaubetrieb in Kärnten eröffnet

Über ein Holzbau- und Bauträgerunternehmen aus dem Bezirk Hermagor wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Gläubiger können Forderungen anmelden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Über das Vermögen der Holzbau Hubmann GmbH mit Sitz in Weißbriach (Bezirk Hermagor) wurde über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt ein Holzbauunternehmen, das Bauträgergewerbe sowie die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen, wie der KSV 1870 und der akv europa melden.

Aktiva und Passiva unbekannt

Gläubiger können ihre Forderungen im Verfahren ab sofort und noch bis zum 7. Juli anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Joachim Bucher in Villach bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 21. Juli 2026 anberaumt. Derzeit liegen dem KSV und AKV noch keine Informationen über das genaue Vermögen und die Schulden des Betriebs vor. „Ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt“, erklärt der akv europa.

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