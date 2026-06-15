Fahrraddiebe in Kärnten aktiv: Polizei warnt vor Häufung

Die Landespolizeidirektion Kärnten warnt aktuell vor Fahrraddieben, nachdem in den vergangenen Stunden eine Häufung von Diebstählen verzeichnet wurde. Die dabei entstandenen Schäden belaufen sich bereits auf mehrere tausend Euro, wie die Beamten bestätigen.

Tipps des Bundeskriminalamtes Der Fahrradpass dient als Eigentumsnachweis. Diesen können im Downloadbereich selbst herunterladen oder bei einer Polizeidienststelle abgeholt werden (solange der Vorrat reicht). Die Daten eines Rades werden dort eintragen und im Falle des Abhandenkommens hilft dies bei Fahndungsmaßnahmen.

Fahrräder sollten, wo immer es möglich ist, in einem versperrten Raum abgestellt werden. Bei längerer Abstelldauer sollte man bei Laufrädern den Sattel abnehmen.

Im Freien sollte das Fahrrad mit Rahmen und Hinterrad an einem fix verankerten Gegenstand befestigt werden.

Das Fahrrad möglichst an frequentierten Plätzen abstellen, die bei Dunkelheit gut beleuchtet sind.

Fahrräder, die in der Öffentlichkeit immer am gleichen Ort abgestellt werden und dort lange stehen, könnten den Eindruck erwecken, dass sie keinen Besitzer mehr haben. Dies senkt die Hemmschwelle für einen Diebstahl.

Fahrräder am Autodach oder Fahrradträger sollten am besten mit einem Spiralkabel am Rahmen, Vorder- und Hinterrad abgesperrt werden.

Lassen Sie nichts Wertvolles am Gepäckträger oder in den Gepäcktaschen zurück.

Zurückgelassene Werkzeug in der Satteltasche könnten Diebe zum Knacken der Sicherung verwenden.

Teure Komponenten (beispielsweise den Fahrradcomputer) sollten Sie abnehmen, bevor es Diebe tun.

Wertvolle Fahrräder, Rennräder und E-Bikes sollten nicht längere Zeit unbeaufsichtigt abgestellt werden.

Der Akku von E-Bikes sollte nicht am Fahrrad bleiben.

Gute Schlösser erkennt man am hohen Gewicht. Massive Schlösser haben auch einen entsprechend hohen Widerstand. Bei Schlössern, die einen hohen Durchmesser haben kann, es sein, dass die Isolierung einfach viel dicker ist als das eigentlich schützende Kabel – aufs Gewicht kommt es an.

Radschlösser mit Schlüssel sind sicherer als Zahlenkombinationsschlösser.

Fahrräder haben eine Rahmen- bzw. Seriennummer. Diese findet man meistens am Rahmen, beispielsweise an der Unterseite des Tretlagers angebracht. Notieren Sie diese Nummer, im Diebstahlsfall kann damit eine Fahndung gestartet werden.



Was tun bei einem Diebstahl?

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl gekommen sein, wird empfohlen, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Hierfür sollten so viele Unterlagen wie möglich mitgebracht werden, wie etwa die Rahmen- oder Seriennummer aus dem Fahrradpass, die Kaufrechnung oder Fotos, da diese die Fahndung unterstützen. Falls ein Kellerabteil oder ein Fahrradraum aufgebrochen wurde, sollte direkt der Notruf unter 133 verständigt werden, um eine eventuelle Spurensicherung zu ermöglichen.