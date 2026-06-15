Nach sechs Jahren: WAC-Kapitän bestätigt Wechsel ins Ausland

Dominik Baumgartner verlässt den WAC. Der Kapitän wechselt ins Ausland, nachdem keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt wurde. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren familiäre Gründe.

5 Minuten-Leser wissen es erneut zuerst: WAC-Kapitän Dominik Baumgartner (29) wird das Lavanttal verlassen. Er bestätigt gegenüber der Redaktion: „Das ist fix, ich habe es schon der Mannschaft mitgeteilt, es ist eine Entscheidung gewesen, die nicht ganz anders war, aus familiärer Sicht, eine Entscheidung die wir uns lange überlegt haben.“

„Keine Einigung gefunden“

Was waren die Gründe nach all den Jahren? „Baumi“, der drei Jahre Kapitän und insgesamt sechs Jahre Integrationsfigur bei den Wölfen war, erklärt: „Wir haben in den Gesprächen einfach keine Einigung gefunden, das ist im Fußball vollkommen normal. Ich hatte dafür super Gespräche mit einem anderen Verein. Der Wechsel ins Ausland wird heute noch bekanntgegeben.“ Was bleibt hängen nach all der Zeit? Der Verteidiger: „Der Pokalsieg war das Highlight, auch das Überwintern im Europa-Cup.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 16:16 Uhr aktualisiert