„Danke für deine Freundschaft“: Kärntner Feuerwehr trauert um Mitglied

Wie die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bach melden, ist ihr Kamerad HLM Friedrich Hoffmann in der Nacht auf Montag verstorben ist. Der Verstorbene, von der Feuerwehr liebevoll „Fritzi“ genannt, gehörte seit 1977, also fast 50 Jahre lang, zu der Feuerwehr Bach und hat sich jahrzehntelang aktiv eingebracht. Für seine Leistungen im Feuerwehrdienst wurde er mit den Ehrenzeichen für 25-jährige und 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet.

Langjähriges Engagement

Über sein langjähriges Engagement berichtet die Feuerwehr: „So war er bereits seit 1980 Gruppenkommandant und hat in dieser Eigenschaft an zahlreichen Einsätzen und Bewerben teilgenommen und konnte die Leistungsabzeichen der Stufe I, II und III erringen. Darüber hinaus war er lange Jahre auch als Gerätewart aktiv.“ Mit persönlichen Worten des Abschieds und des Mitgefühls wendet sich die Wehr an die Hinterbliebenen: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem geschätzten Verstorbenen, aber natürlich auch bei der Trauerfamilie, in unseren Reihen ganz besonders bei den Kindern Boris und Verena, Schwiegertochter Annemarie und Bruder Siegfried. Lieber Fritzi, wir danken dir für deinen jahrzehntelangen Einsatz für die FF Bach und noch viel mehr für deine Freundschaft“, so die Feuerwehr abschließend.