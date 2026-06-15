111 Vorfälle: Zunahme bei Schulsuspendierungen in Kärnten

In Kärnten steigen die Schulsuspendierungen massiv an. Die Bildungsdirektion reagiert ab Herbst mit strengeren Regeln für Eltern und einer neuen Begleitung für Jugendliche.

An Kärntens Schulen ist ein spürbarer Anstieg von disziplinären Maßnahmen zu verzeichnen. Obwohl das aktuelle Schuljahr noch läuft, übersteigt die Anzahl der vorübergehenden Schulausschlüsse bereits jetzt das Niveau der Vorjahre erheblich. Bilanzierte man in den beiden vorangegangenen Schuljahren jeweils 90 Fälle, so wurde diese Marke mit aktuell 111 Suspendierungen bereits deutlich überschritten.

Konflikte, Beschädigungen und vieles mehr

Neben Sachbeschädigungen und Diebstählen kam es vermehrt zu massiven Einschüchterungen und Gewaltandrohungen unter den Jugendlichen. Zudem dringen regelmäßig Berichte über gewaltsame Konflikte im schulischen Umfeld an die Öffentlichkeit, auch 5 Minuten berichtet immer wieder darüber. Laut der Bildungsdirektion lässt sich das Plus von knapp einem Viertel jedoch nicht zwingend auf eine höhere Zahl straffälliger Jugendlicher zurückführen. Bildungsdirektorin Isabella Penz erklärt in einem Bericht des „ORF“ hierzu: „Die Steigerung der Suspendierungen sind aus unserer Sicht eher auf mehrmalige Suspendierungen zurückzuführen.“

Neue Maßnahmen ab Herbst

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, greifen ab dem kommenden Herbst neue Maßnahmen, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Vorgesehen ist eine strukturierte Begleitung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen während ihrer Abwesenheit vom Unterricht. Gleichzeitig wird die Verantwortung der Erziehungsberechtigten spürbar verschärft: Eltern werden künftig zu Nachbesprechungen an den Schulen verpflichtet und müssen die Teilnahme ihrer Kinder an den verordneten Unterstützungsprogrammen durch persönliches Erscheinen sicherstellen.