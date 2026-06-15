„Freut uns besonders“: Großauftrag in Berlin für Kärntner Unternehmen

Das Klagenfurter Familienunternehmen Stereo Media zeichnet auch in diesem Jahr für die technische Umsetzung des Veteranentags in Berlin verantwortlich. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr sicherten sich die Kärntner den prestigeträchtigen Auftrag ein zweites Mal und reisen dafür mit umfassendem Equipment in die deutsche Bundeshauptstadt. Die renommierte Veranstaltung gilt als zentraler Treffpunkt für Repräsentanten aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr sowie für zahlreiche Kulturschaffende und Gäste.

„Freut uns besonders“

Hinter dem anhaltenden Erfolg des Betriebs stehen Markus und Marina Virgolini, die das Unternehmen über Jahre hinweg etabliert haben. Die Folgebeauftragung auf internationalem Parkett gilt für sie als Bestätigung für die Verlässlichkeit und das fachliche Niveau des Dienstleisters. „Dass wir bereits zum zweiten Mal Teil dieses Projekts sein dürfen, freut uns besonders. Es zeigt, dass unsere Arbeit geschätzt wird und Know-how aus Kärnten auch bei bedeutenden Veranstaltungen außerhalb Österreichs gefragt ist“, so Markus Virgolini abschließend.

©Stereo Media Markus Virgolini in Berlin.

Über den Veteranentag Der Nationale Veteranentag am 15. Juni ist ein offizieller deutscher Gedenktag, der die Leistungen, den Dienst und die Opferbereitschaft aller aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr würdigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 18:47 Uhr aktualisiert