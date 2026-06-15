Nach Dürrephase: Nächster Bezirk hebt Waldbrandverordnung auf

Wegen der anhaltenden Dürre galt im Bezirk Spittal an der Drau seit März die Waldbrandverordnung Nach den jüngsten Regenfällen wurde die Maßnahme nun aufgehoben.

Nach ergiebigen Regenfällen hat sich die Brandgefahr im Bezirk Spittal entspannt, weshalb die Waldbrandverordnung mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden konnte.

Nach ergiebigen Regenfällen hat sich die Brandgefahr im Bezirk Spittal entspannt, weshalb die Waldbrandverordnung mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden konnte.

Wegen der anhaltenden Trockenheit und einer ausgeprägten Dürrephase wurde am 31. März für den Bezirk Spittal an der Drau die Waldbrandverordnung erlassen. Die Situation hielt zahlreiche Gemeinden und vor allem die Feuerwehren in Atem. In vielen Orten führte der Wassermangel im späten Frühling sogar dazu, dass das Befüllen von Pools vorerst untersagt oder nur nach vorheriger Anmeldung gestattet war.

Maßnahme außer Kraft

Nun hat sich die Lage entspannt und die Verordnung wurde, wie auch schon vor wenigen Tagen in Hermagor, aufgehoben. Ausschlaggebend dafür waren die Regenfälle der vergangenen Tage, durch die sich die Bodenfeuchtigkeit deutlich verbessert hat. Wie aus einem Schreiben des Landes Kärnten hervorgeht, kann die zum Schutz vor akuter Brandgefahr eingeführte Maßnahme daher mit sofortiger Wirkung wieder außer Kraft gesetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 21:37 Uhr aktualisiert