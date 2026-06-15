Bis zu 26 Grad: Dienstag bringt Sonne und spätere Schauer nach Kärnten

Der Dienstag bringt viel Sonne und sommerliche Temperaturen nach Kärnten. Später ziehen Wolken auf, und am Abend steigt das Regenrisiko.

Die Sonne dominiert die erste Tageshälfte in Kärnten, bevor am Nachmittag von Nordwesten her Wolken aufziehen.

Die Sonne dominiert die erste Tageshälfte in Kärnten, bevor am Nachmittag von Nordwesten her Wolken aufziehen.

In Kärnten steht ein sommerlich warmer und über weite Strecken sehr sonniger Dienstag bevor. Vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite, bevor am Nachmittag von Nordwesten her einige Wolkenfelder aufziehen.

Einzelne Schauer möglich

Bezüglich der Niederschlagswahrscheinlichkeit betonen die Meteorologen der GeoSphere Austria: „Einzelne Schauer sind speziell über den Bergen möglich. Abends können Regenschauer auch abseits des Berglandes auftreten.“ Während sich die Temperaturen in der Früh und in den frühen Morgenstunden noch auf recht kühle Werte zwischen 8 und 11 Grad einpendeln, klettert das Thermometer im Laufe des Nachmittags auf angenehme 22 bis 26 Grad.