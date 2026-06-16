Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der Drautal Straße

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag auf der B100 Drautal Straße im Freilandgebiet von Berg im Drautal. Drei Personen wurden dabei verletzt; darunter auch ein 13-jähriges Mädchen.

Eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau wollte am Montagnachmittag im Freilandgebiet von Berg im Drautal nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs verringerte sie dazu ihre Fahrgeschwindigkeit. „Aus derzeit unbekannter Ursache fuhr eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Kitzbühel dem vor ihr fahrenden Wagen auf“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg.

Unfall auf der Drautal Straße

Sowohl die beiden Lenkerinnen, als auch die bei der 49-jährigen mitfahrende 13-jährige Tochter wurden verletzt. „Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort, vom Rettungsdienst ins BKH Lienz eingeliefert“, erklären die Polizisten. Im Einsatz standen außerdem 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berg im Drautal und die Straßenmeisterei Grafenstein.