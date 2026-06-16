Festnahme in Kärntner Kaufhaus: Überwachungskamera entlarvt 39-Jährigen

Zu einer Festnahme kam es dieser Tage in einem Kaufhaus im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte einen 39-jährigen Mann bei mehreren Diebstählen ertappt.

Der mutmaßliche Dieb fiel dem Ladendetektiv zuerst auf den Videoaufzeichnungen auf. Dabei beobachtete er den Mann bei einem bereits zurückliegenden Ladendiebstahl. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Sofort rückten die Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan zu dem Kaufhaus aus, wo sie den Verdächtigen auf frischer Tat ertappten. „Er nahm wieder Ware aus der Verpackung und versteckte diese unter seiner Kleidung“, schildert die Exekutive. In weiterer Folge verließ er das Geschäft über den Kassenbereich – ohne zu bezahlen.

Festnahme in Kaufhaus

Er wurde dort vom Ladendetektiv angehalten und den Beamten übergeben. Diese nahmen den Mann fest. „Es konnte erhoben werden, dass der 39-jährige Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan innerhalb dreier Werktage Waren aus dem Geschäft gestohlen hatte“, heißt es weiter. Die Schadenssumme liegt bei mehreren hundert Euro. Der Kärntner zeigte sich zu den Diebstählen geständig und übergab die gestohlenen Gegenstände freiwillig an die Beamten. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.