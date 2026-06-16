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/ ©FF Kraig
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Bergung eines Holztransporters.
Die Freiwilligen Feuerwehren Kraig und St. Veit an der Glan wurden am Montag zu einer Fahrzeugbergung nach Siebenaich alarmiert.
Siebenaich
16/06/2026
Sirenenalarm

Holztransporter steckte unter Brücke fest

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Montag nahe der Ortschaft Siebenaich im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein Holztransporter hatte sich unter einer Brücke festgefahren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Am Montag ertönten die Sirenen in Kraig und St. Veit an der Glan. Die Florianis sowie ein privates Abschleppunternehmen wurden zu einer Brücke nahe der Ortschaft Siebenaich gerufen. Dort war ein Holztransporter unter einer Brücke stecken geblieben. Die alarmierten Einsatzkräfte assistierten vor Ort bei der Bergung des Lasters. Nach Abschluss der Arbeiten rückten sie wieder ein.

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