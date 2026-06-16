Kärntnerin wird fristlos entlassen – jetzt bekommt sie 33.000 Euro

Eine Kärntnerin war 38 Jahre lang im selben Betrieb tätig - dann sprach ihr Dienstgeber plötzlich eine fristlose Entlassung aus. Die Arbeiterkammer intervenierte. Am Ende erhielt die Frau 33.000 Euro.

Eine Kärntnerin blieb ihrem Unternehmen 38 Jahre treu und wollte ihre Arbeit eigentlich auch nach Erreichen des Pensionsalters fortsetzen. Doch ihr Arbeitgeber reagierte stattdessen mit einer fristlosen Entlassung. „Es ist menschlich zutiefst enttäuschend, wenn langjährige Loyalität am Ende mit haltlosen Vorwürfen beantwortet wird“, betont Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. Hinzu kam, dass der Arbeitsvertrag bereits seit Jahrzehnten bestand; damit unterlag die Frau der „Abfertigung Alt“. Bei einer rechtmäßigen fristlosen Entlassung verlieren Beschäftigte laut Gesetz jedoch den Anspruch auf diese Zahlung.

©AK / Helge Bauer Am Foto: Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach

Arbeiterkammer intervenierte

Weil erste Interventionen der Arbeiterkammer (AK) zu keiner Lösung führten, reichte Experte Fabio Del Frate Klage ein. „Eine fristlose Entlassung ist das schärfste Schwert im Arbeitsrecht und an extrem hohe Hürden geknüpft. In diesem Fall hielten die Anschuldigungen einer rechtlichen Prüfung nicht stand.“ Kurz vor dem angesetzten Gerichtstermin gab der Arbeitgeber schließlich nach und stimmte einem Vergleich zu. In der Folge zahlte er knapp 33.000 Euro netto an die Frau, bestehend aus Abfertigung und Kündigungsentschädigung.

©AK / Helge Bauer Am Foto: Arbeitsrechtsexperte Fabio Del Frate

Arbeiterkammer rät zu schnellem Handeln

„Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie wichtig der kostenlose Rechtsschutz der Arbeiterkammer ist“, so Goach. Abschließend rät der Fachmann: „Wer mit einer plötzlichen Entlassung oder unklaren Vorwürfen konfrontiert wird, soll sich umgehend an uns wenden, um Fristen zu wahren und Ansprüche zu sichern.“