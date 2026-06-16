Bis zu 35 Grad: Am Wochenende wird es in Kärnten „brütend heiß“

Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen in Kärnten spürbar an. Mit Höchstwerten zwischen 30 und 35 Grad ist zu rechnen. Erste Wetterdienste sprechen bereits von einer "erhöhten Hitzebelastung".

Kärnten steht eine Hitzewelle bevor: Obwohl der kalendarische Sommerbeginn erst am 21. Juni 2026 ansteht, prognostizieren Wetterdienste für die nächsten Tage bereits hochsommerliche Werte. Schon am Mittwoch könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden – und das ist laut den Meteorologen erst der Anfang.

Bis zu 35 Grad in Kärnten

Ab Donnerstag, dem 18. Juni 2026, ist in Kärnten mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen. Konkret sorgt ein Hochdruckgebiet über dem Alpenraum für überwiegend sonniges und sehr heißes Sommerwetter. Am Freitag sind schwül-heiße Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad möglich. Am Samstag wird es laut einer Prognose der Geosphere Austria mit bis zu 35 Grad „brütend heiß“. Hinzu kommen außerdem einzelne Wärmegewitter. „Speziell über den Bergen im Westen und Norden“, erklären die Experten.

©5 Minuten Da hilft nur noch ein Sprung ins kühle Nass: Am Wochenende soll es bis zu 35 Grad in Kärnten haben.

Hitzegewitter im Anmarsch

Ähnlich sieht das auch David Kaufmann von tauernwetter.at: „Am Freitag ist es zunächst noch verbreitet sonnig und sehr heiß mit Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad. Im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung aber zu“, betont er. Für Samstag kündigt der Fachmann ebenfalls heiße Höchstwerte von bis zu 34 Grad an. „Am Nachmittag und Abend ziehen dann aber von Westen her teils kräftige Gewitter auf.“

Höhepunkt am Wochenende

Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) prognostiziert für die nächsten Tage sommerliche Hitze. „Den Höhepunkt erreicht die Hitzewelle nach derzeitigem Stand am Wochenende mit bis zu 36 Grad im Osten“, so die Meteorologen. „Inneralpin ist die Neigung zu Hitzegewittern jedoch erhöht und diese können dann auch immer öfter kräftig ausfallen.“