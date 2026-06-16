Mehrheit von Kärntens Gemeinden wirtschaftete 2025 positiv

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag den Bericht zu den Rechnungsabschlüssen 2025 der Gemeinden zur Kenntnis genommen. Demnach wirtschaften 79 Gemeinden positiv, zwei ausgeglichen und 49 negativ.

Zwar ist eine Stabilisierung der Gemeindefinanzen zu verzeichnen - die Lage bleibt jedoch angespannt.

Zwar ist eine Stabilisierung der Gemeindefinanzen zu verzeichnen - die Lage bleibt jedoch angespannt.

Die Finanzen der Kärntner Gemeinden haben sich zuletzt zwar stabilisiert, die Lage bleibt dennoch angespannt. Das weiß auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ): „Unsere Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Gemeinden. Gleichzeitig bleiben wir wachsam, denn die Gemeinden stehen weiterhin unter Druck.“

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger

Gemeindefinanzen stabil

Aktuell stehen 79 Gemeinden mit einem Plus von fast 27 Millionen Euro da, während zwei ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Demgegenüber verbuchen 49 Kommunen ein Minus von rund neun Millionen Euro. Ein Aufwärtstrend im Vergleich zu den Voranschlagsentwürfen für 2025 – als noch 80 Gemeinden mit einem Minus von fast 35,2 Millionen Euro planten. Auch der Blick auf die Rechnungsabschlüsse 2024 zeigt eine positive Kehrtwende, denn damals verzeichneten noch 48 Gemeinden ein Defizit von etwa 14,6 Millionen Euro.

Maßnahmen des Landes tragen zur Entlastung bei

Zur positiven Entwicklung beigetragen haben laut der Gemeindereferentin auch Maßnahmen des Landes Kärnten. Etwa durch die Reduktion der Umlagenbelastung, die gestaffelte Reduktion der Landesumlage sowie Bedarfszuweisungen außerhalb des Rahmens in Höhe von rund zehn Millionen Euro zur Stärkung der operativen Gebarung 2025. Zusätzlich haben Konsolidierungsmaßnahmen einzelner Gemeinden zur Verbesserung beigetragen.