Vom Großglockner zur Adria: 150 Radsportler treten wieder in die Pedale

Zum neunten Mal startet am kommenden Samstag, dem 20. Juni 2026, die FUGA 300: 150 Radsportler aus dem In- und Ausland legen wieder den Weg von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe bis hinunter zur Adria zurück.

Am kommenden Samstag, dem 20. Juni 2026, wird zum neunten Mal das bekannte Radsport-Event „FUGA 300“ ausgetragen. Bereits am Vortag reisen die Teilnehmenden mit Bussen nach Heiligenblut, wo um 18 Uhr das offizielle Briefing samt Abendessen im Gemeindesaal auf dem Programm steht. Der eigentliche Startschuss fällt am Samstag, um 7 Uhr früh, auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Fuße des Großglockners. Insgesamt nehmen 150 Radfahrer, zehn Guides und 20 Crewmitglieder die Strecke in Angriff.

©wallner/fuga300 Von der Franz-Josefs-Höhe geht es bis nach Grado (Italien).

300 Kilometer an einem Tag

Die Route führt zunächst durch das Möll- und Drautal direkt nach Villach. Um 12.15 Uhr setzt sich der Tross in Richtung Italien in Bewegung. Über Tarvis und das Kanaltal geht es weiter nach Venzone, bevor die Sportler zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr das Meer in Grado erreichen. Der Tag klingt ab 20.30 Uhr bei einem gemeinsamen Abendessen aus.