Skip to content
Region auswählen:
/ ©wallner/fuga300
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Radfahrer die Großglockner Hochalpenstraße entlang fahren.
Die Radsportler bewältigen in nur einem Tag 300 Kilometer.
Kärnten & Italien
16/06/2026
300 Kilometer

Vom Großglockner zur Adria: 150 Radsportler treten wieder in die Pedale

Zum neunten Mal startet am kommenden Samstag, dem 20. Juni 2026, die FUGA 300: 150 Radsportler aus dem In- und Ausland legen wieder den Weg von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe bis hinunter zur Adria zurück.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am kommenden Samstag, dem 20. Juni 2026, wird zum neunten Mal das bekannte Radsport-Event „FUGA 300“ ausgetragen. Bereits am Vortag reisen die Teilnehmenden mit Bussen nach Heiligenblut, wo um 18 Uhr das offizielle Briefing samt Abendessen im Gemeindesaal auf dem Programm steht. Der eigentliche Startschuss fällt am Samstag, um 7 Uhr früh, auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Fuße des Großglockners. Insgesamt nehmen 150 Radfahrer, zehn Guides und 20 Crewmitglieder die Strecke in Angriff.

Ein Bild auf 5min.at zeigt 150 Radsportler, die im Meer stehen und die Hände nach oben strecken.
©wallner/fuga300
Von der Franz-Josefs-Höhe geht es bis nach Grado (Italien).

300 Kilometer an einem Tag

Die Route führt zunächst durch das Möll- und Drautal direkt nach Villach. Um 12.15 Uhr setzt sich der Tross in Richtung Italien in Bewegung. Über Tarvis und das Kanaltal geht es weiter nach Venzone, bevor die Sportler zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr das Meer in Grado erreichen. Der Tag klingt ab 20.30 Uhr bei einem gemeinsamen Abendessen aus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: