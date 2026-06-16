5 Millionen Euro: Osttiroler Unternehmer in finanzieller Schieflage

Über das Vermögen des Unternehmers Natalis Ganzer wurde am 15. Juni 2026 ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen rund fünf Millionen Euro.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband kann der selbstständige Unternehmer aus Matrei in Osttirol seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Konkret heißt es: „Das Verfahren wurde über Eigenantrag als Konkursverfahren eröffnet.“ Spezialisiert hatte sich der 44-Jährige auf Sprachdienstleistungen, insbesondere das Übersetzen und Dolmetschen.

Millionenpleite?

Über die Gründe der Insolvenz liegen auch dem Kreditschutzverband von 1870 derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Aber: Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in derzeit noch unbekannter Höhe. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Dr. Gerhard Seirer bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 3. August 2026 angemeldet werden.

