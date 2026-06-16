Millionen-Paket für Kärntens Rettungsdienste beschlossen

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag eine Sonderförderung in der Höhe von 3,74 Millionen Euro beschlossen. Die finanzielle Unterstützung kommt dem Roten Kreuz, dem Samariterbund und den Johannitern zugute.

Die Landesregierung greift den heimischen Rettungsorganisationen finanziell kräftig unter die Arme: Neben dem sogenannten „Rettungseuro“ in Höhe von 16,6 Millionen Euro wurde am Dienstag auch eine Sonderförderung über 3,74 Millionen Euro beschlossen. Diese wird heuer zusätzlich an das Rote Kreuz, den Samariterbund und die Johanniter ausbezahlt. Mehr dazu unter: Finanzspritze: Land greift Rettungsorganisationen unter die Arme

So wird der Rettungseuro aufgeteilt

Wie Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) erklärt, teilen sich die 16,6 Millionen Euro wie folgt auf: Das Rote Kreuz erhält einen Vorhaltungsbeitrag von 5,2 Millionen Euro. Zudem gibt es einen Verteilungsbetrag in Höhe von 9,9 Millionen Euro. Davon sind ebenfalls 8,9 Millionen Euro für das Rote Kreuz bestimmt. Der Rest geht an den Samariterbund sowie die Johanniter. Weitere 1,5 Millionen Euro gehen außerdem an besondere Hilfs- und Rettungsdienste wie die Wasser-, die Höhlen- oder die Bergrettung. Zusätzlich zum Rettungseuro unterstützt das Land die Rettungsorganisationen heuer mit einer Sonderförderung in Höhe von 3,74 Millionen Euro.

Aufteilung der Sonderförderung 3,3 Millionen Euro stehen für das Rote Kreuz bereit. 1,9 Millionen Euro für die Leitstelle

1,4 Millionen für die elektronische Einsatzkommunikation und die Umstellung auf neue Einsatzuniformen 245.000 Euro der Sonderförderung gehen an den Samariterbund und 180.000 Euro an die Johanniter.

©LPD Kärnten / Gleiss Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

Team Kärnten unterstützt Sonderförderung

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt und unterstützt die Sonderförderung für das Rettungswesen in Kärnten: „Die Rettungsorganisationen sorgen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, dass bei Notfällen rasche Hilfe garantiert ist. Das hat eine immense Bedeutung für Kärnten und die Bevölkerung, stellt die Versorgungssicherheit bei medizinischen Anlassfällen sicher und muss der Politik auch etwas wert sein.“