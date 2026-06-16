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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Polizeiinspektion Spittal an der Drau
In der Nacht zum 16. Juni 2026 kam es in Spittal an der Drau zu einer Serie von Einbrüchen.
Spittal an der Drau
16/06/2026
Bäckerei, Kita & Co.

Vier Einbrüche in einer Nacht: Polizei ermittelt

Zu einer Einbruchsserie kam es in der Nacht auf Dienstag in Spittal an der Drau. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Eine nächtliche Einbruchsserie hält die Polizei in Spittal an der Drau in Atem. In der Nacht zum 16. Juni 2026 wurden ein Kindergarten, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant und eine Bäckerei zum Ziel von bislang unbekannten Tätern. „Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro“, heißt es vonseiten der Beamten Polizeiinspektion Spittal an der Drau. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten auf das Konto derselben Verdächtigen gehen.

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