Vier Einbrüche in einer Nacht: Polizei ermittelt

Zu einer Einbruchsserie kam es in der Nacht auf Dienstag in Spittal an der Drau. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum 16. Juni 2026 kam es in Spittal an der Drau zu einer Serie von Einbrüchen.

In der Nacht zum 16. Juni 2026 kam es in Spittal an der Drau zu einer Serie von Einbrüchen.

Eine nächtliche Einbruchsserie hält die Polizei in Spittal an der Drau in Atem. In der Nacht zum 16. Juni 2026 wurden ein Kindergarten, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant und eine Bäckerei zum Ziel von bislang unbekannten Tätern. „Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro“, heißt es vonseiten der Beamten Polizeiinspektion Spittal an der Drau. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten auf das Konto derselben Verdächtigen gehen.