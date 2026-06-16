Kärntner Kinderbetreuungs-Novelle: Das sollten Familien jetzt wissen

Bei der heutigen 74. Regierungssitzung stand das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz an der Tagesordnung. Dazu wurde eine Novelle einstimmig beschlossen und wird nun dem Kärntner Landtag zur Beschlussfassung weitergeleitet. Von den NEOS Kärnten, den GRÜNEN Kärnten und dem Team Kärnten wird Kritik lauter.

Vollständige Übernahme der Elternbeiträge durch das Land bleibt

Ein zentraler Bestandteil des Gesetzes bleibt die vollständige Übernahme der Elternbeiträge durch das Land Kärnten. Rund 181 Millionen Euro investiert das Land auch heuer wieder in die Kinderbildung und -betreuung, heißt es in einer Aussendung. „Bildung und Betreuung sind keinesfalls gratis oder kostenlos. Sie werden vom Land Kärnten bezahlt. Wir sind uns einig: Jeder Cent, den wir in die Bildung unserer Jüngsten investieren, ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Dieses Geld kommt direkt bei den Kindern, Familien und den Pädagoginnen und Pädagogen an“, so Landeshauptmann Daniel Fellner und weiter: „Die Novelle bringt wichtige Weiterentwicklungen für Kinder und Familien und baut auf einem Gesetz auf, das bereits seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2023 als wohl einer der bedeutendsten bildungs- und familienpolitischen Meilensteine unserer gemeinsamen Regierung ist. Es sichert Kindern in der prägendsten Phase ihres Lebens beste Bildung und Betreuung – völlig unabhängig vom sozialen Hintergrund ihrer Eltern. Damit schaffen wir echte Chancengerechtigkeit von Anfang an.“

Zur Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion über die Wahlfreiheit bei der Betreuung von Kindern stellt Bildungslandesrat Peter Reichmann klar, dass diese schon derzeit gegeben ist. „Das Gesetz regelt nicht, welches Kind in welcher Gemeinde betreut wird. Es regelt ausschließlich jene Fälle, in denen die Hauptwohnsitzgemeinde eine Ausgleichszahlung an die aufnehmende Gemeinde zu leisten hat. Die Wahlfreiheit der Eltern stand und steht nie zur Diskussion“, erklärt Reichmann. Eine Ausgleichszahlung durch die Heimatgemeinde sei laut Gesetz lediglich dann vorgesehen, wenn in der Hauptwohnsitzgemeinde kein freier Betreuungsplatz verfügbar ist oder keine adäquaten Öffnungszeiten angeboten werden können und dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gewährleistet ist. „Grundsätzlich kann jedes Kind in jeder Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung in Kärnten aufgenommen werden. Gemeinden und Städte können eine Aufnahme aber dann ablehnen, wenn keine entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. Das Land Kärnten nimmt dabei ausschließlich eine vermittelnde Rolle ein. Die Entscheidung über die Aufnahme liegt bei der jeweiligen Einrichtung beziehungsweise Gemeinde“, hält Reichmann fest.

Im Falle eines Wohnortwechsels

Evaluationen sowie zahlreiche Gespräche mit Gemeinden und Trägern hätten gezeigt, dass einzelne Bestimmungen unterschiedlich interpretiert wurden. Um eine einheitliche Vollziehung sicherzustellen, wird die zuständige Fachabteilung daher ein erläuterndes Informationsschreiben an sämtliche Gemeinden Kärntens übermitteln, heißt es weiter. Mit der nun beschlossenen Novelle werden mehrere wesentliche Verbesserungen umgesetzt, teilt das Land mit. So müssen Kinder künftig bei einem Wohnortwechsel ihre Bildungs- und Betreuungseinrichtung nicht mehr verlassen, sondern können ihre elementarpädagogische Laufbahn in ihrer gewohnten Umgebung fortsetzen. „Gerade in jungen Jahren sind stabile Beziehungen und vertraute Strukturen von unschätzbarem Wert. Deshalb stellen wir mit dieser Änderung das Wohl des Kindes noch stärker in den Mittelpunkt“, betont Fellner.

Schutz der Kinder und Gruppengrößen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Kinder. Künftig werden verpflichtende Kinderschutzkonzepte für alle Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen eingeführt. Das Land wird die Einrichtungen bei der Erstellung dieser Konzepte unterstützen, um zusätzlichen finanziellen Aufwand möglichst gering zu halten. „Der Schutz und die Sicherheit unserer Kinder haben oberste Priorität. Dafür gab es auch in den Verhandlungen stets breite Zustimmung“, sagt Reichmann und richtet besonders dem Städte- und Gemeindebund für die konstruktiven und zielgerichteten Verhandlungen seinen Dank aus. Bewährt hat sich auch die Bildung und Betreuung in Kleingruppen (BBK), wird weiter mitgeteilt. Diese bisherige Sonderform wird künftig als Regelmodell mit klar definierten Rahmenbedingungen gesetzlich verankert. Unverändert bleibt das Ziel des Landes Kärnten, die Gruppengrößen schrittweise zu reduzieren. Bis zum Kindergartenjahr 2030/31 soll keine Gruppe mehr als 20 Kinder umfassen.

GRÜNE: „Ein Schlag ins Gesicht all jener Familien, die …“

Vonseiten der GRÜNEN wird Kritik lauter. „SPÖ und ÖVP haben eine Novelle beschlossen, die an den Bedürfnissen vieler Familien vorbeigeht. Die betroffenen Eltern haben ihre Probleme klar benannt, zahlreiche Stellungnahmen eingebracht und auf die Schwächen des Systems hingewiesen. Passiert ist trotzdem kaum etwas. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener Familien, die sich mehr Flexibilität und echte Wahlfreiheit für ihre Kinder wünschen“, kritisiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die nun beschlossene Novelle des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes. Das Kernproblem bleibt laut den GRÜNEN bestehen: „Eltern dürfen auch weiterhin nicht frei entscheiden, welcher Kindergarten am besten zu ihrem Kind, ihrem Arbeitsalltag oder ihren pädagogischen Vorstellungen passt. Das ist keine Modernisierung der Kinderbildung- und -betreuung in Kärnten, sondern ein Verharren im Status quo.“

© Bernhard Schindler Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

Team Kärnten: „Kinderbildung und -betreuung muss flexibler werden“

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer merkt an:“Kärnten ist vom Anspruch der SPÖ, das kinder- und familienfreundlichste Bundesland zu sein, nach wie vor weit entfernt. Von den drei- bis fünfjährigen Kindern, die in Kärnten eine Betreuungseinrichtung besuchen, werden nur knapp 39 % in VIF (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf)-konformen Einrichtungen betreut. Diese Zahl verdeutlicht, wie schwer es ist, Familie, Beruf und Karriere zu vereinbaren. Zentrale Punkte sind die Öffnungszeiten sowie ganz besonders auch die Flexibilität des Angebots, wo Handlungsnotwendigkeiten bestehen. Das zeigt auch der berechtigte Aufschrei vieler Elternteile, den ich nachvollziehen kann.“ Köfer betont: „Trotz eingeleiteter Verbesserungen, insbesondere was die Entlohnung des Personals betrifft, sind noch viele Schritte zu setzen. Die Senkung der Gruppengröße ist von wesentlicher Bedeutung, sie wird aber nur gelingen, wenn es genügend bestens ausgebildetes Personal gibt.“

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer

NEOS: „Zentrale Herausforderungen weiterhin ungelöst

Die heutige Regierungssitzung der Kärntner Landesregierung hat gezeigt, dass zentrale Herausforderungen in der Kinderbetreuung und bei den Gemeindefinanzen weiterhin ungelöst bleiben, teilen die NEOS Kärnten in der einer Aussendung mit. Für die NEOS fehlt sowohl bei der Novelle des Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (KBBG) als auch bei der Finanzierung der Gemeinden „der Mut zu echten Reformen.“ Besonders kritisch sehen die NEOS, dass die in Aussicht gestellte Wahlfreiheit für Familien bei der Kinderbetreuung weiterhin nicht sichergestellt wird. „Von echter Wahlfreiheit kann keine Rede sein, solange Eltern zwar theoretisch einen Kindergarten außerhalb ihrer Gemeinde auswählen dürfen, die Aufnahme aber an der fehlenden Finanzierung aufgrund von starren Gemeindegrenzen scheitert. Familien brauchen verlässliche Möglichkeiten und keine bürokratischen Hürden“, kritisiert NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer. Für die NEOS brauche es „ein modernes Finanzierungssystem, bei dem die Mittel dem Kind folgen – unabhängig davon, welche Betreuungseinrichtung besucht wird.“