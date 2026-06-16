Klagenfurt: 130 Kinder bei erster Rugby-Jugendmeisterschaft in Kärnten

Erstmalig ist auf Kärntner Boden eine Rugby-Jugendmeisterschaft ausgetragen worden – noch dazu in der Landeshauptstadt selbst, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Allein dieser Umstand bei diesem Turnier trug zu einem Meilenstein für den Rugby-Sport im Süden Österreichs bei. Der Rugby Club Anexia-Tigers Klagenfurt begrüßte die österreichische Rugby-Gemeinschaft zur Österreichischen Meisterschaft der Altersklassen U10 und U12.

„Ein Meilenstein für den Rugby-Sport“

Für die Tigers war dies besonders erfreulich: Durch die intensive Nachwuchsarbeit mit Klagenfurter Volksschulen in den vergangenen zwei Jahren konnten gleich zwei Mannschaften in der U10 sowie eine Mannschaft in der U12 gestellt werden. Das zeigt, wie sehr diese Sportart in Klagenfurt wächst und immer mehr Kinder begeistert, heißt es weiter. „Die Österreichische Meisterschaft der U10 und U12 am Koschatplatz ist ein Meilenstein für den Rugby Sport in Klagenfurt. Was die jungen Spielerinnen und Spieler hier geleistet haben, ist beeindruckend und zeigt, wie stark der Nachwuchs in unserer Stadt wächst. Mein Dank gilt dem Verein und den engagierten Trainerinnen und Trainern, die diese Entwicklung möglich machen. Klagenfurt wird im Rugby immer sichtbarer und dieser Tag hat gezeigt, dass wir bereit sind für mehr“, so Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.

130 Kinder aus über sechs österreichischen Vereinen

Rund 130 Kinder aus mehr als sechs österreichischen Vereinen nahmen am Turnier am Klagenfurter Koschatplatz teil. Den Ehrenankick führten Johann Lintner, Vorsitzender des Vorstandes der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, und Sportstadträtin Constance Mochar durch. Die U12 der Tigers belegte den hervorragenden dritten Platz. Die beiden U10-Teams sicherten sich die Plätze vier und fünf.