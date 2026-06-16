„RANALDO“ bleibt Austria Klagenfurt treu

Nächste News für alle Austria Klagenfurt-Fans. 5min erfuhr auch das mal wieder zuerst: Der zuletzt strauchelnde Kult-Klub aus Waidmannsdorf kann auf einen Haudegen weiterhin zählen.

Denn: Rechtsverteidiger Alexander Ranacher (27), der wegen einer Knieverletzung in der Vorsaison keine Rolle spielen konnte, bleibt der Austria Klagenfurt auch in der Regionalliga erhalten! Beim Trainingsauftakt am Montag mischte er unter Erfolgs-Coach Slobodan Grubor, dessen Vertragsverlängerung wir ebenfalls exklusiv jüngst vermeldet hatten, mit. Boss Zeljko Karajica bastelt also weiter am Kader, trotzt allen notorischen Provinz-Skeptikern mit einem Lachen im Gesicht: „Wir sind froh, ihn zu haben!“

Vertragsverlängerung für erfahrene Defensiv-Säule

Extra zu seiner Rolle als Spieler ist Ranacher auch als U9 Trainer im Verein tätig. Fakt: Mit seiner Vertragsverlängerung sichert sich die Austria eine erfahrene Säule für die Defensive. 76 Bundesligaeinsätze für die WSG Tirol sowie 85 Einsätze in der 2. Liga für Austria Lustenau sprechen für sich. Karajica: „Diese Erfahrung aus zwei Spielklassen macht ihn zu einem wichtigen Stabilitätsfaktor für die junge Mannschaft.“Inzwischen ist Abwehrmann „Ranaldo“ wieder topfit und blickt der neuen Saison mit dem Team voller Vorfreude entgegen.

„Ich freue mich sehr“

„Ich freue mich sehr, weiterhin Teil des Vereins zu sein. Nach meiner Verletzung bin ich hochmotiviert, wieder voll anzugreifen und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein“, sagt Ranacher. Er spielt in den Planungen des Trainers eine wesentliche Rolle, um das große Ziel Wiederaufstieg anzugehen. Anders als die Talente Christofer Wölbl (17) und Adam Mustafic (18), die den Klub hingegen verlassen sollen …