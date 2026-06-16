Anklage gegen Vertragsbediensteten: Land zieht Konsequenzen

Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter im Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Sport, prüft. Ermittelt wurde wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung, sowie auch wegen Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Nun wurde seitens der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Es gilt die Unschuldsvermutung

Seit Monaten nicht im Dienst

Das Land Kärnten informiert am heutigen Dienstag, dem 16. Juni 2026, in einer Aussendung darüber, dass nach Bekanntwerden der Anklageerhebung personalrechtliche Fragestellungen durch die Personalabteilung geprüft wurden. „Die daraus abgeleiteten dienstrechtlichen Konsequenzen in Form einer Entlassung werden nun auf Grundlage dieser Prüfung eingeleitet“, so das Land. „Bereits seit Bekanntwerden der Vorwürfe wurden seitens des Leiters der betroffenen Unterabteilung unverzüglich und im Einvernehmen mit den Personalverantwortlichen des Landes entsprechende Schritte gesetzt“, heißt es und weiter: Der beschuldigte Mitarbeiter wurde einem anderen Aufgabengebiet zugeordnet und befindet sich seit Monaten nicht im Dienst.

Anklage gegen zwei Beamte

Seit Dezember 2025 liefen die Untersuchungen bereits. Der Beschuldigte soll einen Lehrling sexuell belästigt haben. Wie die „Kärntner Krone“ berichtet, wurde aber nicht nur gegen den Mann Anklage erhoben. Eine Beamtin soll von dem Fall gewusst, aber dahingehend nichts unternommen haben. „Wir haben nicht nur den Mann wegen Verdacht des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angeklagt, sondern auch die Lehrlingsbeauftragte wegen Verdacht des Amtsmissbrauchs, da sie nichts unternommen hat“, teilte Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, gegenüber dem Medium mit. Für die Betroffenen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.