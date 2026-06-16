Drei Kärntner Gerichte könnten Sparplänen zum Opfer fallen

Im Zuge geplanter Sparmaßnahmen der Bundesregierung steht offenbar auch die österreichische Gerichtslandschaft vor Veränderungen. Wie mehrere Medien berichten, wird innerhalb der Regierungskoalition derzeit über die Zusammenlegung kleinerer Bezirksgerichte verhandelt. Eine endgültige Entscheidung gibt es zwar noch nicht, in Kärnten dürften aber gleich drei Standorte betroffen sein.

Diese Kärntner Gerichte sind betroffen

Nach einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ stehen die Bezirksgerichte in Bad Eisenkappel, Ferlach und Hermagor vor einer Neuorganisation. Demnach könnten die Verfahren aus Bad Eisenkappel künftig beim Bezirksgericht Völkermarkt abgewickelt werden, während Ferlach dem Bezirksgericht Klagenfurt zugeordnet werden könnte. Auch für Hermagor wird eine Eingliederung in eine größere Gerichtsstruktur diskutiert.

Mitarbeiter sollen woanders unterkommen

Hintergrund der Pläne sind Einsparungen bei den Standortkosten sowie eine effizientere Organisation der Justiz. Wie das Justizministerium gegenüber der APA bestätigt, werden entsprechende Gespräche innerhalb der Koalititon geführt, eine endgültige Einigung wurde jedoch noch nicht erzählt. Weiters wird betont, dass im Falle einer Schließung einzelner Bezirksgerichte keine Arbeitsplätze verloren gehen sollen. Die Beschäftigten würden von den aufnehmenden Gerichten übernommen werden. Durch die Reduktion der Standortkosten erhofft man sich österreichweit eine Einsparung von rund drei Millionen pro Jahr.

Kärntner Landeshauptmann irritiert

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zeigt sich angesichts der Berichte zu den geplanten Schließungen irritiert darüber, dass bei einer solchen Entscheidung über die regionale Justizversorgung eine frühzeitige Information und Einbindung der Länder ausgeblieben sei: „Dass wir von einer geplanten Schließung aus der Zeitung erfahren, ist nicht die Art der Zusammenarbeit, die wir uns erwarten. Wir werden dieses Vorgehen so nicht stehen lassen“, stellt Fellner klar. Bei der Landeshauptmannkonferenz am Freitag will der Kärntner Landeshauptmann das Thema zur Sprache bringen. „Denn diese Frage betrifft nicht nur Kärnten, sondern die Länder insgesamt“, betont Fellner.

©Land Kärnten Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner hätte gern eine frühzeitige Einbindung der Länder gehabt.

Team Kärnten kritisiert „Schließungsorgie“

Kritik an den Schließungsplänen kommt aus der Landespolitik. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer spricht von einem „justizpolitischen Kahlschlag“ und einer „Schließungsorgie“. Aus der Sicht Köfers seien diese Bezirksgerichte ein essenzieller Teil der behördlichen und rechtlichen Infrastruktur und gerade für den Südkärntner und Gailtaler Raum von immenser Bedeutung, nicht nur in symbolischer Hinsicht: „Die Schließung oder Verlagerung würde auch mit einer weiteren Schwächung des ländlichen Raumes einhergehen, verbunden mit erheblichen Folgewirkungen für die Bevölkerung.“