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Das Bild auf 5min.at zeigt die Pride Spittal.
Vergangenes Wochenende fand die Pride Parade in Spittal an der Drau statt.
Spittal an der Drau
16/06/2026
Regenbogenparade

Pride Spittal 2026: Rund 100 Teilnehmer zogen durch die Stadt

Letzten Samstag, 13. Juni, ging die diesjährige Pride Spittal über die Bühne.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Ab elf Uhr ging es los mit dem Pride Village vor dem Parkschlössl im Stadtpark, wo verschiedene Organisationen und Vereine mit Infoständen vertreten waren. CHECKPOINT Kärnten stellte gratis Schnelltests zur Verfügung, teilten die Veranstalter in einer Aussendung mit und betonen: „Der Vormittag lud zum gemütlichen Vernetzen, Basteln und Miteinander Füreinander Da Sein ein.“

Vortrag und Demozug mit 100 Teilnehmern

Gegen 13.30 Uhr hielt Rechtsanwältin Marie Christin Wölbitsch einen Vortrag zum Thema „Hass im Netz“ und auch der Verein GemSe eine kleine Rede. Ganz unter dem Motto „sichtbar – solidarisch – mitanånd“ konnte um 14.30 Uhr der alljährliche Demozug mit rund 100 Teilnehmenden durch die Stadt ziehen.  Für den krönenden Abschluss sorgten die Sängerinnen und Musikerinnen Fabienne Velina und Jasmin Motamen (Momo’s Marrow), die die Teilnehmenden mit ihrer Musik begeisterten. Gegen 17.30 Uhr fand die Pride Spittal 2026 ihren Abschluss.

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Letzten Samstag, 13. Juni, ging die diesjährige Pride Spittal über die Bühne.
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Ab elf Uhr ging es los mit dem Pride Village vor dem Parkschlössl im Stadtpark, wo verschiedene Organisationen und Vereine mit Infoständen vertreten waren.
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