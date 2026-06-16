Pride Spittal 2026: Rund 100 Teilnehmer zogen durch die Stadt

Ab elf Uhr ging es los mit dem Pride Village vor dem Parkschlössl im Stadtpark, wo verschiedene Organisationen und Vereine mit Infoständen vertreten waren. CHECKPOINT Kärnten stellte gratis Schnelltests zur Verfügung, teilten die Veranstalter in einer Aussendung mit und betonen: „Der Vormittag lud zum gemütlichen Vernetzen, Basteln und Miteinander Füreinander Da Sein ein.“

Vortrag und Demozug mit 100 Teilnehmern

Gegen 13.30 Uhr hielt Rechtsanwältin Marie Christin Wölbitsch einen Vortrag zum Thema „Hass im Netz“ und auch der Verein GemSe eine kleine Rede. Ganz unter dem Motto „sichtbar – solidarisch – mitanånd“ konnte um 14.30 Uhr der alljährliche Demozug mit rund 100 Teilnehmenden durch die Stadt ziehen. Für den krönenden Abschluss sorgten die Sängerinnen und Musikerinnen Fabienne Velina und Jasmin Motamen (Momo’s Marrow), die die Teilnehmenden mit ihrer Musik begeisterten. Gegen 17.30 Uhr fand die Pride Spittal 2026 ihren Abschluss.